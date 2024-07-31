嚴重違紀違法！西藏自治區前副主席遭開除黨籍、公職

中共中央紀委國家監委網站7月31日消息，經中共中央批准，中央紀委國家監委對西藏自治區政府前黨組成員、副主席王勇嚴重違紀違法問題立案審查調查，並已被開除中共黨籍和公職。 經查，王勇喪失理想信念，背離中共黨中央對年輕幹部的要求，對黨不忠誠不老實，欺騙組織，搞政治攀附，投機鑽營，結交政治騙子，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響執行公務的宴請，違規收受禮品禮金；違反組織原則，不如實向組織說明問題，不按規定報告個人有關事項；廉潔底線失守，違規擁有非上市公司股份；違規干預、插手市場經濟活動；把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、物資採購等方面謀利，並非法收受巨額財物。 王勇嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》大陸《監察法》《公職人員政務處分法》等有關規定，經中共中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王勇開除黨籍處分；由大陸國家監委給予其開除公職處分；終止其西藏自治區第十次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。