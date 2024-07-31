竹市府前教育處長回歸竹縣 童鳳嬌獲聘國中校長

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縣長楊文科7月31日主持新竹縣113學年度國中小學新、卸任校長交接典禮，頒發聘書給11名續任校長和14名新任校長，最受矚目的就是新竹市政府前教育處長童鳳嬌，獲聘任華山國中校長重回新竹縣教育界。

縣長楊文科勉勵所有校長們不論是否在位、在哪個位子都要莫忘初衷，秉持教育專業熱忱，展現教育專業知能，為教育使命「十年樹木，百年樹人」奉獻，展現「春風化雨，桃李滿天下」胸襟，為學校創造出特色專業的教育環境，成為一位「有責任心、有教育愛、有象徵性」的校長，為教育翻開璀璨的新頁。

楊文科強調，縣府全力支持教育工作持續向前走，未來為教育爭取預算，對竹縣教育絕不手軟，該做就做，拿出決心為下一代的教育奉獻。

獲聘華山國中校長的童鳳嬌說，她從新竹縣國中校長到新竹市政府教育處長，再轉身重回教育界，很感謝楊文科縣長、教育局長楊郡慈及很多校長、老師們給她的支持和鼓勵，讓她在這1年中有所沉澱，也有更多學習，從中凝聚很多的專業和力量。

童鳳嬌並說，她從事教育工作已有39年，其中擔任校長就有19年，一直很喜歡陪著孩子快樂學習和成長，很高興能重回新竹縣教育界，華山國中在前任校長張家芸經營下，獲得很多全國獎項的肯定，全校老師也很用心、盡力照顧學生，她會跟華山國中的夥伴們同心協力，為孩子創造更美好的未來！