3架近億鯊魚機遭凱米沖走 殘骸漂流5公里現身濁水溪

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凱米颱風襲台期間帶來強風豪雨，位於彰化縣溪州鄉的順風飛行俱樂部也慘遭大水淹沒，且場内3架鯊魚機更是被洪流沖到不知去向。今天天氣放晴，濁水溪河川地的大水也已退去，承租河川地的農地巡視農地時發現3架鯊魚機殘骸，3架鯊魚機足足被大水沖了5、6公里遠。

縣議員李俊諭表示，農民反映因凱米颱風過境，濁水溪水暴漲，發現較上游的的順風飛行場的鯊魚機漂流至該地河床，今天上午到實地勘查，看到3個地方有3架鯊魚機的殘骸，發現的地點距離順風飛行場約有5公里多，且還有部分鯊魚機的尾翼殘骸已流至西螺大橋的西邊。

李俊諭說，在上游也有發現鯊魚機的機翼，大水過後，濁水溪河川地不僅有鯊魚機殘骸，還有建築廢棄物、保麗龍、漂流木等，不處理的話，河川承租地的農民無法耕作；此外，河川地上也有不少漂流木，農民也不敢輕舉妄動，怕會觸法，已通知林務局來認定。

74歲的農民指出，數十年來沒看過飛機漂來濁水溪床，且還有3架之多。今天一大早到濁水溪河川地查看，發現河川承租地的農作物都被沖走了，看了很心痛，整理要再花10幾萬元，損失慘重。

位於彰化溪州濁水溪畔的順風飛行俱樂部，是由F-16戰鬥機飛官出身的饒自強創辦，饒自強曾表示，鯊魚機1架定價3000萬元，包3年的維護保養與檢驗等費用，還附贈1個免費機棚，3架鯊魚機初估近億元。順風飛行俱樂部官網指出，鯊魚機是世界速度最快的超輕型飛機，來自斯洛伐克的鯊魚競賽機以時速303公里機穿越了8830公里長途，載著夢想前來台灣。