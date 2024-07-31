《國際產業》微軟、超微盤後兩樣情 「輝積」股東笑了

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】微軟上季業績表現令人失望，使「AI晶片大客戶」概念股周二盤後集體下挫。反之，在超微（AMD）發布業績後，「AI晶片製造類股」盤後齊揚，呈現出截然不同的光景。

晶片製造商在周二盤後大漲，而他們最大的客戶卻在盤後重挫，這凸顯出AI族群間的差異，尤其是當投資人最近開始質疑華爾街這波AI漲勢是否已經炒過頭。

DA Davidson資深軟體分析師Gil Luria在談到微軟財報時表示，微軟核心的雲端業務增長放緩，但資本支出卻暴增，這意味著財富從微軟股東轉向了輝達的股東。

微軟旗下「智慧雲」（Intelligent Cloud,包括Azure公共雲、SQL Server、Windows Server、Visual Studio、Nuance、GitHub和企業服務事業）上季（截至6月30日）營收年增19%，至285.2億美元，落後市場預估的286.8億美元。聚焦於AI服務的Azure等雲端服務事業營收年增29%，較前一季的年增31%放緩，也不及市場預估的年增31%。然而該公司上季以投資AI為主的資本支出達到190億美元，較前一季的140億美元提高35%、較前一年同期的107億美元暴增近1倍，並創下歷史新高。

同為「AI晶片大客戶」Meta Platforms盤後股價一度較收盤價再跌約3%，亞馬遜盤後股價一度較收盤價再跌2.8%。蘋果、谷歌母公司Alphabet、特斯拉也都在盤後走低。

Synovus Trust資深投資組合經理Daniel Morgan表示，投資人迫不及待想看到更多有關於巨額AI投資後的結果。這就是把整件事搞砸的原因，之前這些股票是基於投資人對這些財報寄予的期望才會大漲。

上周Alphabet公布用於支援生成式AI技術的資本支出超出市場預期，令投資人對這場AI軍備競賽的成本不斷高漲越來越感擔憂。

在本財報季，科技公司面對著投資人寄予相當高的期望。根據 LSEG I/B/E/S數據，分析師平均預期標普500指數科技股總獲利成長近10%。

由於投資人擔心打造AI基礎設施的成本激增，但對營收增長的貢獻不如預期，截至周二收盤，那斯達克指數較7月10日創下的歷史收盤新高相比已經回落8%。

在微軟發布財報前，周二那斯達克指數收跌逾1%，費城半導體指數重挫近4%，輝達暴跌7%。

同為一個市場，晶片製造類股在盤後卻表現亮眼。

超微第二季獲利意外強勁、第三季營收展望優於市場預期，且執行長蘇姿丰上修今年AI晶片營收預測，顯示AI晶片需求仍然強勁。受此激勵，周二超微盤後股價來到149.02美元，較當日收盤價138.44美元大漲7.64%，亦較前收價139.75美元大漲6.6%。

受此提振，「AI晶片王」輝達盤後反彈來到109美元，較收盤價103.73美元大漲5.08%。其AI先進晶片獨家供應商台積電（2330）在美掛牌ADR盤後股價來到159.40美元，較當日收盤價154.54美元大漲3.14%，幾乎收復了前收價160.01美元。博通（Broadcom）盤後來到148.29美元，較收盤價143.52美元大漲3.32%。英特爾和高通也都在盤後反彈。

RBC Capital Markets分析師Rishi Jaluria表示，我們所處的宏觀環境仍然嚴峻。AI絕對是真的，但需要大量投資，這也反映在資本支出的數字上。