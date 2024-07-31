雲南大理巍山矗立3噸重巨型火把 萬人載歌載舞歡度火把節

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澎湃新聞7月31日報導，一束高15.88米、重3噸的巨型火把，7月30日晚矗立在聖火廣場，歡呼與呐喊聲掩過淅淅瀝瀝的雨聲，將2024年雲南大理巍山火把節氛圍，推向高潮。

活動現場遊客和居民手拉手圍著火把唱歌跳舞，消融陌生人間隔閡。打歌隊伍在聖火廣場、文獻廣場、拱辰樓廣場、南詔文化廣場四處散落，嘹亮歌聲緩解這一年來辛苦勞作疲憊。

為更好地展現巍山豐富文化遺產，本屆火把節特別設置多項民俗展示活動。在古城內，遊客可觀賞傳統南詔古樂演奏、彝族服飾和紮染服飾走秀。此外，雲南省文聯文藝志願服務小分隊帶來的「文藝輕騎兵」惠民演出讓古老民俗文化煥發新生機。

本次火把節期間，巍山還舉辦了「鄉創新時代，共圓振興夢」返鄉創業發展討論會、大陸全國百城千村健身氣功交流展示、「雲溪山人」書畫作品展、名特小吃品鑒會等多項活動。「活動辦得越來越好，從美食到演出，家鄉翻天覆地的變化讓我很自豪。」巍山人樂韻天在昆明工作多年，回家過節讓她開心不已。

據瞭解，經過多年發展，巍山火把節活動已成為雲南省規模最大、參與人數最多的火把節活動之一。憑藉豐富多樣美食小吃、深厚文化底蘊和多元民族風情，巍山持續促進文旅與節慶深度融合發展，創新推出文旅消費新場景，巍山知名度和吸引力不斷增強。