164年來第1次「洗澡」 國寶葉王交趾陶揭神秘面紗

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台南學甲慈濟宮典藏「加官、晉祿」、「合境、平安」及「胖羅漢、瘦羅漢」3組6件交趾陶，2015年經文化部公告指定為「國寶」，也是台灣民間工藝指定為國寶古物首例，已164年歷史的6件國寶，歷時1年修復，期間更第1次「洗澡」，重現工藝表現細節，有趣的是，修復調查研究過程於「瘦羅漢」發現胎體製作痕跡，是否為葉王指紋？耐人尋味。

台南市文化資產處表示，6件國寶受到原有累積性損壞因素如汙染、斷裂、鹽害、風化及前人修補等影響，經文資處協助慈濟宮申請補助並獲文化部文資局補助經費，由台灣藝術大學文物維護研究中心團隊展開修護外，期間，文化部文資局也透過專業審查機制，確保此次修護以最大程度保存原有歷史樣貌，已於今年6月完成修護，順利回到學甲慈濟宮交趾陶文化館典藏與展示。

文資處表示，此系列交趾陶作品為學甲慈濟宮於咸豐10年（1860）進行建築體整修時，邀請傳統藝師葉王製作，做為廟宇屋頂、壁堵等處的建築裝飾，這6件國寶自咸豐10年(1860)至今，終於洗了第1次澡，重新呈現其工藝表現獨特與細節之處。

例如修護前，透過X光影像檢測，「加官、晉祿」但尊人物鬍鬚竟是採用細銅線捻製而成；又「平安」交趾陶手上的花瓶器皿，則是採用手拉坏方式塑造而成，外型類似明代的白瓷「玉壺春瓶」，在在顯示葉王工藝美學精細過人之處。

為了確保國寶修護運送過程安全無虞，修護前，前往修護地點台北與修護後的回家路途，途經縣市地方政府警察局及國道公路警察局都出動警力護送，共計6輛警車前後包圍運輸車一路護送，而學甲慈濟宮也全力協助前置包裝及後續組裝展示作業，使得這次任務圓滿完成。