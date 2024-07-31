《通網股》企業瘋綠電！總座林之晨：台灣大很想買

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【時報記者王逸芯台北報導】台灣大(3045)今(31)日舉辦「種福電返校日」記者會，宣布連續舉辦第八年的「種福電」計畫，將於8月1日啟動，展開為期61天的群眾募資。總經理林之晨會後受訪時表示，其實台灣企業對綠電需求是很大的，「台灣大也有企圖心要採購綠電」。另外，他強調，在風險可控下，核電不啻是邁向全再生能源的一個過渡的方案。

台灣大購買綠電比例截至去年底為台灣第四名，林之晨談到，就產業來看，台灣大其實算不上用電大戶，台灣主要是缺綠電供給，企業對綠電需求是很大的，面臨的是買不到足夠綠電的問題，台灣如果想要加速碳排，就應該要增加綠電的採購量供企業採購，他強調，「台灣大也有企圖心要採購綠電」。

產業加速發展AI(人工智能)，電力問題也成為痛點之一，林之晨也談到，其實AI耗電沒有想像中的大，如果可以用自動化、智慧化 反而可以減少能源消耗。 每一個發電方式都有優點和缺點，在風險可控下，核電不啻是邁向全再生能源的一個過渡的方案，最終大家還是往核融合能源 。

台灣大自2017起，連續八年與「綠能公益發展協會」及「陽光伏特家」合作，推出結合綠能與公益的「種福電計畫」，號召供應商與民眾募捐在公益團體的屋頂建置太陽能板。今年「種福電計畫」宣告起跑的記者會有別以往，以「種福電返校日」為主題，邀請七月初曾至博幼基金會彰化分部擔任一日音樂老師的「綠能大使」艾薇擔任班導師，和「班長」台灣大總經理林之晨、「永續股長」台灣大永續品牌公關副總兼台灣大基金會執行長劉麗惠，以及能量夥伴(台灣諾基亞、智匯亞洲、淮南寰宇、台林電通)、13家手機供應商、協力夥伴等加入倡議，讓博幼基金會擁有未來20年穩定的綠電收益。

台灣大與母公司富邦集團積極拓展綠能版圖，台灣大6月就宣布加入「富邦能源綠能投資平台」，攜手泓德能源、富邦人壽、富邦媒體成立的控股公司富邦能源，由台灣大總經理林之晨出任董事長，規劃五年內自建380MW(百萬瓦)光電案場，搶攻綠能商機。富邦能源總投資額達110億元，富邦人壽持股超過七成，台灣大與泓德能源各持股約一成。