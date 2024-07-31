中華軟協ESG數位促進會 助攻台灣2050淨零碳排目標

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為推動台灣在2050年實現淨零碳排目標，中華軟協 ESG數位促進會舉辦「啟動數位化大戰略 邁向2050淨零碳排目標」論壇。此次論壇邀集政府高層、各界專家學者與業界領袖，共同探討如何透過數位化轉型與永續發展策略，實現長期的淨零碳排目標。

論壇由經濟部政務次長何晉滄致開幕詞。何次長表示，面對全球氣候變遷與環境挑戰，台灣必須加速推動能源轉型與碳減量措施。政府將致力於提供政策支持，促進企業積極投入數位化轉型，並實現永續發展的目標。他強調，政府、企業與民眾必須共同努力，才能確保未來的環境與經濟發展齊頭並進。接著由會計研究發展基金會董事長王怡心發表「邁向淨零碳排目標的永續揭露指標」主題演講。她指出，永續揭露指標是企業實現淨零碳排目標的重要工具，透過透明的資訊披露，企業可以更有效地監控與管理自身的碳足跡。王董事長強調，建立完善的永續揭露機制，不僅能提升企業的社會責任形象，還能吸引更多投資者，促進企業的永續發展。

接下來由KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司執行副總林泉興以「淨零的下一步─解讀自然相關財務資訊揭露架構(TNFD)的商業意涵」為題，探討了TNFD的最新發展及其對企業的影響。林執行副總表示，TNFD提供了一個框架，幫助企業評估和揭露其對自然環境的影響，從而更好地管理風險並抓住商機。他強調，企業應該積極採納TNFD框架，提升其環境治理能力，並在全球市場中保持競爭力。

再來由中華軟協 ESG數位促進會會長許金隆則在「啟動數位化大戰略─邁向淨零碳排的永續目標」主題演講中，闡述數位化技術在實現淨零碳排目標中的關鍵作用。他指出，透過數位技術的應用，如物聯網、大數據與人工智慧，企業可以更精確地監控與管理能源使用與碳排放。許會長強調，數位化轉型是企業實現永續發展的必經之路，未來各界應加強合作，共同推動數位化進程。

最後，台新銀行資深副總經理蘇韻琇以「綠色金融作為永續競爭靠山─如何藉助金融機構強化綠色競爭力」為題，探討了金融機構在支持企業永續發展中的角色。蘇副總經理表示，金融機構應積極提供綠色融資與投資方案，支持企業的綠色轉型。她強調，透過綠色金融，企業可以獲得更多資源來推動環保創新，提升其市場競爭力，並實現長期的可持續發展。

此次論壇不僅促進了各界對數位化與永續發展策略的深入了解，也為未來實現淨零碳排目標指明了方向。與會者紛紛表示，將在各自領域積極推動相關措施，為台灣的綠色未來貢獻一份力量。