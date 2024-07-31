父親節、情人節雙檔期 高雄福華8月餐廳祭優惠

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暑假8月適逢父親節及七夕情人節雙檔期，不管是親子或是情侶族群通通有了慶祝的名目，飯店業者紛紛推出相關主題活動，吸引消費者目光，增加夏季營收。

為了歡慶父親節，高雄福華大飯店各餐廳加碼推出整個8月份都適用的優惠活動，擁有挑高寬敞用餐環境的麗香苑自助餐廳，多樣化的料理選擇一向是家庭聚餐的首選，8月推出周一至周五內用享88折優惠，8月8日當日更是直接提供8折優惠，讓闔家輕鬆聚餐無負擔。想品嘗不同菜系風味還有位於飯店頂樓30樓的Smile One精緻涮涮鍋，特別推出父親節限定合菜，在8月1日至8月31日同享88折，父親節當日享8折優惠。另外在網美咖啡廳HOVII Café的西式組合餐或是珍珠坊的廣東料理也都能提供父親節不同的聚餐選擇。慶祝父親節不可少的當然還有蛋糕，由媒體評比常勝軍的點心主廚全新推出【父親節蛋糕-仲夏之夢】，以夏日芒果慕斯自然香甜，搭配鳳梨蜜甜口感顆粒還有白乳酪，加上完美淋面一份精緻心意，清爽不甜膩的口感爸爸一定會喜歡。

8月的重頭戲還有七夕情人節，高雄福華大飯店30樓Smile One精緻涮涮鍋特別推出「雙人海陸浪漫分享餐」，擁有三面環景優勢的舒適用餐環境，可一邊欣賞美麗高雄日／夜景一邊浪漫賞景，雙人套餐優惠價3,520元，豐富餐點內容有：波士頓龍蝦、鮭魚、白玉貝、特大蛤、季節蔬食盤，還可一次品嘗2款肉品（美國Prime級板腱牛、平埔梅花豬）等。8月1日至8月11日點用限量情人套餐還加贈Haagen-Dazs櫻花玻璃變色瓶，現場打卡FB／IG再加碼贈香氛蠟燭1份。

除此之外，在高雄福華大飯店1樓中庭知名的網美咖啡廳HOVII Café也應景推出西式情人套餐，主打海陸雙拼主餐的豐富內容：挪威燻鮭魚、干貝凱薩沙拉、主菜焗烤波士頓龍蝦搭紐約客牛排／德式豬腳佐酸菜／羊肩排佐紅酒醬（3選1）、浪漫甜點及飲料等，道道皆由主廚精心烹調搭配，活動期間點用情人餐加碼贈送限量Haagen-Dazs櫻花玻璃變色瓶。整個8月豐富的餐飲活動，不管是家庭聚餐或情侶相伴都能好好款待。