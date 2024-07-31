經濟低迷、各國加強監管 陸企併購額縮水至高峰期1／5

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中國大陸經濟低迷，日媒統計發現，陸企參與的併購（M＆A）正在減少，今年上半年總交易額約960億美元，按年減少4成，減少到最高峰的1／5，陸企與海外企業之間的跨境交易表現不佳。日媒觀察，除了經濟低迷，大陸強化管制法規也對併購產生了影響。

《日經新聞》根據英國倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，按照公示日期，彙總了買方或賣方為陸企的交易發現，海外企業對中國企業的收購下滑56％，降至85億美元，這是2020年1至6月以來的低水準。再加上陸企對海外企業的收購額，總交易額減少65％，降至200億美元。

報導指，陸企併購交易額曾在2015年前後達到最高峰，當時的跨境併購十分活躍，譬如美國沃爾瑪收購了中國大陸的電商運營企業，美國奇異公司（GE）將家電業務出售給大陸的海爾集團。

由於融資成本增加，海外基金也在謹慎選擇投資標的。大型顧問公司普華永道（PwC）稱，2023年投資於中國大陸的私募股權投資（PE，非上市公司的股權）基金和風險投資（VC）基金的設立數量為229支，3年來首次減少。

普華永道諮詢公司合夥人筒鹽芳夫指出，「由於中國經濟惡化，收購對象的收益預期不好估算，猶豫投資的基金增加」。報導觀察，當前併購萎縮的主要原因之一是大陸經濟低迷。由於房地產長期低迷等原因，大陸內需不振，對於海外企業來説，進駐大陸市場的吸引力減弱。

此外，各國加強監管也成為障礙。在大陸，修訂後的《反間諜法》到7月已施行1年，有多個調查公司和海外企業的員工被查。2023年8月，美國政府宣布將引入限制美國企業和個人對中國投資的制度，針對高科技領域，預計將在2024年內出台；歐洲也在考慮針對中國的對外投資監管。

加強監管給海外企業造成了逆風。日本化工企業吳羽為了應對美國的監管措施，取消了在大陸的車載電池樹脂增產計畫。荷蘭半導體製造設備商艾司摩爾（ASML）控股也表示，因美、荷政府對大陸的出口管制，預計2024年將對大陸的銷售額最高產生15％的影響。

與此同時，今年1至6月的全球M＆A交易總額約為1.27兆美元，年增3％，時隔兩年半再度增長。報導指，以美國企業為賣方的M＆A活躍，而陸企參與的M＆A比例僅8％，比2015年7至12月的23％大幅縮小。

筒鹽芳夫認為，在11月美國總統選舉臨近之際，政策的不確定性加大，預計陸企與海外企業的M＆A今年也難以大幅恢復。