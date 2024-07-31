阿里山來吉國小校長心肌梗塞驟逝 師生悲慟：她是好校長

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

嘉義縣政府昨（30日）才舉辦113學年度國中小校長交接布達典禮，現卻傳出令人遺憾消息，阿里山鄉來吉國小校長孫儷砡驚傳在台南市住所跌倒，送醫搶救不治，享年51歲，消息傳回嘉義，教育界一片震驚與不捨，來吉師生更是難過不已，說孫儷砡很拚，是位好校長，目前教育處先請學校主任代理校長職務，正式開學後將舉辦追思會，追悼辦學認真、用心的孫校長。

據了解，縣府是7月30日一早接到通知，指孫儷砡前一晚在台南住所浴室間不明原因倒地，緊急送台南成大醫院急救宣告不治，教育處長李美華說，孫校長死於心肌梗塞，但她生前沒聽說有什麼疾病，因學校正在爭取教學卓越學獎，推測認真的孫校長可能過於疲累才發生不幸，令人難過、惋惜。

李美華說，孫儷砡是布農族人，來自高雄市那瑪夏，平日住學校山上，住家在台南市，當校長今年是第10年，是認真又具有辦學熱情的校長，得知她過世，大家都十分意外。也有其他學校校長透露，聽到消息都傻了，指孫儷砡正值壯年，又是這麼認真的人，對教育界來說，痛失人才真的很可惜。

來吉國小有「塔山下永遠的部落小學」之稱，全校學生數17人，教務主任安淑蘋說，孫校長在來吉7、8年，為學校引進很多資源，她也樂意承擔很多工作，是一位很拚的校長，近1年有發現她特別容易累，只是完全沒料到意外來得這麼突然。

安淑蘋形容孫儷砡特別受人喜歡，總是自掏腰包請全校師生吃點心，邀學生到校長室聊天，學校十分氣氛融洽，大家都很喜歡她，雖然放暑假，但校長過世消息早在部落傳開，家長、小朋友都很難過，因孫校長與學童的感情極好，開學後除辦追思會，也會為學生進行心理輔導。

安淑蘋說，來吉今年代表嘉義縣參加有「教育界奧斯卡」稱號的教學卓越獎比賽，在孫儷砡帶領下，團隊原本對獲得金質獎信心滿滿，如今5人團隊少1人，團隊仍會全力以赴，為孫校長達成心願。

教育處表示，目前會先請安淑蘋代理校長，之後會再評估是否從候用校長人選選用新任校長，加上學校正值放暑假期間，等開學後將辦理追思會，讓師生悼念孫校長。