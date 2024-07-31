氣候暖化危機 北極熊5年減少27％ 專家：恐在本世紀滅絕

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【中時新聞網 林彥妤】氣候變遷，溫度表現越發極端，高溫致死、大雨成災、冰層也正在以驚人的速度融化，導致北極熊賴以生存的家園岌岌可危；海冰的消退時間不斷延長，也讓北極熊覓食的難度大幅增加。根據加拿大政府的報告顯示，西哈德遜灣的北極熊數量在短短5年內減少27%，由此可見氣候暖化對北極熊帶來的明顯衝擊。

近年來嚴重的海洋汙染問題，可能使北極熊攝入受到汙染的物質，進而損害器官影響繁殖下一代的能力，況且在熊類中，北極熊的繁殖能力及幼熊是最低的物種，因此在死亡率提高及出生率低的情況下，無疑對北極熊的生存更加不利。

專家表示，這樣的情況若毫無改善，北極熊極恐怕會在本世紀滅絕。目前北極熊在世界各地共有19個棲息地，其中西哈德遜灣位於最南邊的位置，科學家預估若地球持續升溫，恐成為第一個北極熊滅絕的地區。

為了延緩溫度上升的速度，降低碳排量絕對是當務之急！除了國際間的攜手合作與政策制定外，大眾也可以從日常生活中，一起盡微薄之力減少碳排量，例如多搭乘大眾交通運輸工具、選擇購買碳足跡較少的商品、自備環保餐具、調高室內冷氣溫度等。一個不經意的小舉動就能累積無限效益，不僅僅是為了北極熊族群的生存，也是為了人類後代子孫提供更好的生存環境， 讓所有的物種都有更美好的未來。