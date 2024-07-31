陸新能源車產業集中度飆升「8成」車企恐活不過5年

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雖然大陸新能源車不斷發展，但實際上新能源車產業的集中度已經很高，新能源汽車銷量前5大市佔率，從2022年的59.9％上升至2023年的67％、高達2／3，甚至據美國諮詢公司報告指出，2024年至2030年的大陸新能源車市的集中度將進一步提高，屆時新能源車企品牌的數量，可能從2023年的137個急減到2030年的19個、降幅超過80％。

「新能源車產業集中度繼續上升的話，再發展幾年，大批新能源車相關企業將面臨倒閉。」美國諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）7月10日發佈《全球汽車市場展望》報告就提到了這種情景。

根據網易財經報導，這是艾睿鉑發佈的第21個汽車市場展望。基於特斯拉和理想汽車的銷售經驗，《全球汽車市場展望》預計一個新能源汽車企業活下來的最低條件是每年銷售40萬輛純電動汽車或20萬輛插電式混合動力電動汽車。

以此條件觀察，2023年大陸新能源汽車品牌的平均銷售量僅有15.6萬輛，這說明還有很多新能源汽車品牌的年銷售量遠遠低於「最低存活條件」。

艾睿鉑報告中還指出，如果大陸新能源汽車市場在2030年的市占集中度達到燃油車市場2020年的集中度水準，前19大汽車品牌的合計市占率將超過70％，每家年均銷售量達到83.5萬輛。

但剩餘118個品牌的年均銷售量為4.6萬輛，遠遠低於存活條件，因此很有可能面臨倒閉。實際上，從2023年以來，包括雷丁汽車、愛馳汽車、自遊家在內的汽車品牌均已無力為繼。另外如奇點汽車和威馬汽車也已申請破產。