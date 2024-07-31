楊文科號召竹縣人挺花蓮！百萬補助助花蓮觀光復甦

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強震颱風接連侵襲，重創花蓮產業，縣長楊文科展現城市友好及互助的精神，繼4月請竹縣各農民直銷站協助花蓮農特產品，6月在園縣市會議號召竹苗及園區力挺花蓮觀光，宣布縣府8月1日再祭出100萬元補助款，鼓勵縣內人民團體安排至花蓮參訪交流，呼籲縣民用實際行動挺花蓮，讓花蓮「貨賣出來，人帶進去！」

楊文科在主持國中小新、卸任校長交接典禮後宣布送暖花蓮的訊息，指計畫補助縣內合法立案的人民團體至花蓮縣交流參訪，每團至少20人以上，全程住宿花蓮縣合法旅宿業，原則上每人每晚補助500元、上限為住宿二晚補助每人1000元。

楊文科說，花蓮短短時間歷經強震及颱風摧殘，為鼓勵新竹縣人民團體至花蓮參訪交流，提出補助方案，讓更多民眾前往花蓮，復甦台灣後花園的繁景，也期待竹縣的送暖行動能拋磚引玉，帶動更多縣市的民眾一起挺花蓮！

交旅處長陳盈州指出，欲申請花蓮旅宿補助的團體，行程前可上網填報表單（表單連結：https：／／forms.gle／isyep7EAgr3Gva9y6），活動至11月底截止，100萬元預算用罄時即停止補助，以20人團體入住1晚補助500元來計算，最高可補助100團。詳情請至「新竹縣政府交通旅遊處＞業務專區＞補助專區＞人民團體赴花蓮參訪交流補助方案_相關表件下載專區」網站查詢。

農業處長傅琦媺表示，4月強震衝擊花蓮農產業，縣長楊文科第一時間指示協助振興花蓮農產業帶動消費，竹縣各農民直銷站持續透過臉書粉絲專頁及團購群組，宣傳花蓮優質農產品訊息，發起預購西瓜、米及蔬菜等農產品，也在賣場販售花蓮農特產品，讓更多關心民眾一起貢獻一分心力，近期建構農業物流體系，降地農產品配送成本，相信可提升本地和花蓮的農產品銷售量。