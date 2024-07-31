國內航空業首創　華航與鴻霖簽署永續航空燃油合作備忘錄

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華航（2610）今（31）日宣布與鴻霖全球運輸簽署永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel）採購合作備忘錄，為國內航空業首次攜手企業客戶共同使用永續航空燃油，也創新國內業界商業模式。

華航與客戶共享減碳效益，不僅直接降低飛行運輸的碳排放，也可有效減少客戶搭機與貨物運送的碳足跡，共同邁向2050淨零碳排目標。

華航推廣永續航空燃油領先業界，2017年首創新機飛渡添加作業，2023年首次添加永續航空燃油載客飛行，今年啟動永續燃油客戶合作計畫，廣邀上下游廠商及客戶共同參與，共同促進台灣航空業能源轉型與低碳運輸發展，落實永續供應鏈，國內貨運代理龍頭鴻霖全球運輸率先響應。

鴻霖全球運輸致力制定企業永續發展藍圖，提供客戶減碳物流解決方案，與華航ESG發展理念不謀而合。本次合作所添加的永續航空燃油，可較傳統燃油減少超過80％的碳排，希望藉此樹立良好標竿，邀集更多企業廠商加入推廣計畫。

華航長期推動永續發展，貨運已導入e-Cargo貨運資料電子化；使用內含回收材質的環保雨布進行貨盤築打，並回收重複利用，在確保貨物安全無虞的情況下還兼顧環保；機坪作業資料以電子化方式儲存於行動裝置 PDA，大幅降低紙張使用，且提升裝卸載正確率，同時以電動拖車執行機邊作業，減少廢氣與碳排放，友善地球環境。

華航在天合聯盟 SkyTeam「永續飛行挑戰」榮獲「最佳貨運永續創新獎」，將持續檢視及優化減碳目標及路徑。