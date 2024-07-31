前往主要內容
工商時報LOGO

國內航空業首創　華航與鴻霖簽署永續航空燃油合作備忘錄

華航資深副總經理劉得湶及鴻霖全球運輸集團副總經理高志毓簽署MOU，為台灣航空業首次攜手企業客戶使用永續航空燃油。圖／華航提供
華航資深副總經理劉得湶及鴻霖全球運輸集團副總經理高志毓簽署MOU，為台灣航空業首次攜手企業客戶使用永續航空燃油。圖／華航提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

華航（2610）今（31）日宣布與鴻霖全球運輸簽署永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel）採購合作備忘錄，為國內航空業首次攜手企業客戶共同使用永續航空燃油，也創新國內業界商業模式。

華航與客戶共享減碳效益，不僅直接降低飛行運輸的碳排放，也可有效減少客戶搭機與貨物運送的碳足跡，共同邁向2050淨零碳排目標。

華航推廣永續航空燃油領先業界，2017年首創新機飛渡添加作業，2023年首次添加永續航空燃油載客飛行，今年啟動永續燃油客戶合作計畫，廣邀上下游廠商及客戶共同參與，共同促進台灣航空業能源轉型與低碳運輸發展，落實永續供應鏈，國內貨運代理龍頭鴻霖全球運輸率先響應。

鴻霖全球運輸致力制定企業永續發展藍圖，提供客戶減碳物流解決方案，與華航ESG發展理念不謀而合。本次合作所添加的永續航空燃油，可較傳統燃油減少超過80％的碳排，希望藉此樹立良好標竿，邀集更多企業廠商加入推廣計畫。

華航長期推動永續發展，貨運已導入e-Cargo貨運資料電子化；使用內含回收材質的環保雨布進行貨盤築打，並回收重複利用，在確保貨物安全無虞的情況下還兼顧環保；機坪作業資料以電子化方式儲存於行動裝置 PDA，大幅降低紙張使用，且提升裝卸載正確率，同時以電動拖車執行機邊作業，減少廢氣與碳排放，友善地球環境。

華航在天合聯盟 SkyTeam「永續飛行挑戰」榮獲「最佳貨運永續創新獎」，將持續檢視及優化減碳目標及路徑。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 大陸車銷台強制國產化 這家車廠股價「嚇」跌停

  2. 賴正鎰：延後退休潮來臨！高齡購屋改寫房市5大趨勢

  3. 第6波打炒房有原因！央行：不能放任數據飆升　必須加強管控

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。