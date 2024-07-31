影》颱風天直擊！黃色閃電撲殺山羌 畫面超震撼

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黃色閃電黃喉貂在凱米颱風襲台之際，冒雨獵食山羌，短短不到30秒就得手，無奈山羌太重了，嘗試數次，實在拖不動，抬起頭左顧右盼確定沒威脅，當場開膛剖肚大快朵頤，過程全遭玉山國家公園管理處保育巡查員何昌穎直擊，30日將影片上網，網友直呼「物競天擇」、「真的好兇殘」！

何昌穎指出，22日深夜起玉山國家公園就暫時禁止入園，他與同事留守在排雲登山服務中心，25日凱米颱風從桃園新屋出海，山區風雨增強，辦公室也停電，他到戶外透透氣，卻幸運直擊黃喉貂獵食山羌過程，平日看似呆萌的黃色閃電「黃喉貂」，竟冷酷、凶猛捕獵山羌，果真如傳言，從屁股咬進去吃內臟，展現「羌仔虎」稱號。

何昌穎說，黃色閃電冒風雨外出獵食，黃喉貂在風雨中乍現，眼尖發現山羌，繞了一圈趁山羌猝不及防撲向其頸部，撲殺過程不到30秒，立即將奄奄一息的山羌準備拖進一旁獸徑內飽餐一頓，無奈這隻山羌太重了，嘗試了1次、2次、3次，實在拖不動，抬起頭左顧右盼確定沒有威脅，當場開膛剖肚大快朵頤。

網友看過影片，留言指稱「精彩！小猛獸，真的好兇殘」、「山羌比他大隻，牠能直接撲殺，好強」，也有人開玩笑「我要轉發給我這邊的山羌看，叫牠們好自為之」，甚至欽佩表示「敬佩你尊重自然法則，未加干涉」。

玉山國家公園管理處曾託生態顧問公司進行調查研究，發現園區雄貂結盟現象，與一般貂科動物獨自行動有差異，部分國外文獻，雄性結盟獵食，有機會獵取較大型獵物，且獲取食物來源也比單獨獵食多。