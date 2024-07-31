桑黃風潮夯回台成保健食品潛力股

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受到疫情影響，民眾更加重視日常的營養品補充。被譽為「森林黃金」的桑黃，在日韓市場已有不少相關保健食品，更有許多餐廳推出桑黃入菜，近年這股風潮也刮回台灣，國內各品牌紛紛投入桑黃產品研發，成為保健食品界新寵！

桑黃主要含多醣類、黃酮類、三萜類、芳香酸類及生物鹼等達10多種營養素，其中以多醣類佔比最高，亦是桑黃活性的最大功臣。根據農業部報告指出，桑黃與靈芝、樟芝、冬蟲夏草等同屬真菌種類，是寄生於桑屬植物的樹幹上的真菌群，且針對桑黃亦進行安全性、成份及活性研究，認為桑黃是藥用真菌的潛力股。

此外，保健食品大廠起動生技提到，相較於其他真菌，桑黃性質溫和，同時可與其他成份搭配，適合多數人日常食用；以桑黃國寶精粹為例，考量現代人忙碌，為減少一天要吃好幾種營養品的狀況，起動生技便結合具天然植物油的超臨界萃取黑種草籽，以及富含高濃度花青素的黑大豆種皮萃取，打造出現代人「隨身帶、隨手喝」一包可搞定的桑黃複方保健食品。然而，由於桑黃與其他真菌種類外表相似，不易分辨真假，農業部亦曾提到過去對桑黃研究不多，種類繁雜且定義不清，導致龍蛇雜處的情形。

對此，起動生技強調，自家產品除通過SGS等相關檢驗外，更使用台灣野生桑黃，透過專家找出「正港」桑黃，並經由研發團隊持續專研，確立把關機制，致力與消費者一起邁向健康新「桑」活！