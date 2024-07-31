通霄新埔漁港釣魚平台遭毀 8／1起封閉暫停垂釣

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凱米颱風過境，造成各縣市災情，苗栗縣首座釣魚平台通霄鎮新埔漁港釣魚平台，也慘遭颱風無情吹毀，縣府農業處31日公告，8月1日起封閉暫停垂釣，未經核准禁止進入。

苗栗縣境海岸線長達50公里，沿岸有11座漁港，常有民眾盼開放漁港釣魚，因此縣府2020年起陸續開放後龍鎮公司寮漁港北堤、後龍鎮外埔漁港南堤，就地利用堤防提供民眾垂釣。

為擴大漁港開放垂釣，縣府去年海洋委員會海洋保育署補助，斥資1500多萬元在通霄鎮新埔漁港北堤，建置51公尺長的釣魚平台，打造全縣首座釣魚平台供民眾垂釣，並在今年4月開放；縣府今年也再爭取補助，斥資850萬元，在竹南鎮龍鳳漁港，建置竹南鎮龍鳳漁港北堤釣魚平台，並在今年6月底開放。

而日前凱米颱風侵襲，全台各地都有災情傳出，新埔漁港釣魚平台遭颱風掀壞毀損，平台設置的告示牌也遭吹歪，設施損壞情況慘不忍睹，為顧慮民眾安全，縣府農業處將展開修復工程。

縣府農業處漁業科長林俊吉說，由於新埔漁港釣魚平台遭受颱風影響嚴重損壞，為了配合災害修復工程及保障民眾安全，8月1日起暫停垂釣活動，並且嚴禁未經核准者進入該區域。目前也已向工程會災害申報，後續將展開修復，呼籲民眾配合，切勿擅闖平台，以免發生危險