熱線焦點CoWoS 蘋概、機器人族群可留意

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

投組表現：

全譜（6228）表現最佳：價漲量增價量配合，持續看好

晟鈦（3229）表現最差：均線跌破，短線轉弱

盤勢預測：

台股小幅震盪，終場下跌24.22點，收在22,199.35點，成交量3735.7億。類股方面，電零組類股表現最佳，漲幅1.39％，電光電類股表現最差，跌幅1.49％。權值股方面，台積電下跌6元，跌幅0.64％，收在934元；聯發科下跌35元，跌幅2.79％，收在1,220元。

展望後市，加權指數跳空缺口尚未封閉導致整體形態不強且5日線沒站上，未出現止跌訊號，櫃買指數跌破季線，後續如有反彈可適當的降低持股比例和金額。台股處於高位階需要切割持股資金，至少要拆成兩分，是操作上應注意的事情。

選股上，盤面熱點依然聚焦在CoWoS相關、蘋概類股、機器人族群都可持續留意。傳統產業方面，營建股受惠於台商資金回流，預期短線上還是會有資金的進駐。

投組表現：

國產（2504）表現最佳，沿均線上漲收紅棒醞釀上攻。

富強鑫（6603）表現最差，自高點回測月線。

盤勢預測：

周三（7／31）早盤開低後十點在金融與鴻海等權值股拉抬下翻紅，電子股去化賣壓後醞釀技術性反彈，營建族群尤其是高雄區域建商持續上攻強於大盤，但已見上影線獲利賣壓。受惠台股資金行情及新青安等利多，營建股持續表現強勢，營建族群以高雄地區建商如：京城建設、達麗與欣巴巴持續強勢仍可拉回沿五日均布局。

周四（8／1）台積電等權值電子股止穩後，有望回復原本的多方走勢，內需族群以金融營建為主，半導體設備族群受惠台積電擴充產能效應有望領先其餘電子股先漲。多頭市場緩漲急跌格局不變，強勢產業族群如：營建與半導體設備商可沿月均線操作，切勿追漲當日強勢股，且以現股持有為主。

投組表現：

全譜（6228）表現最佳，31日股價上漲0.28％，股價在月線、季線之上，後市仍有上漲機會。

晟鈦（3229）表現最差，31日股價下跌4.29％，股價若跌破26.85元，建議賣出。

盤勢預測：

加權指數受美股下跌影響開低走高，已連續4天未能站上季線，仍處弱勢格局。1日張召開利率決策會議對台股將產生一定變數，建議投資人在台股大盤未重回季線之前，謹慎應對。

族群透視，染料顏料、記憶體製造、面板設備、自行車及工具機等族群受到市場大資金青睞，股價表現較突出。

個股方面，永光(1711)全球前五大、亞洲最大染料廠，大戶買超4392張，股價站上月線季線，成交量放大後，持續上漲的機會很大。高峰(4510)主要生產切削機及龍門機，受惠關係企業和大切入特斯拉機器人供應鏈題材，大戶買超3437張，股價月線、季線呈現多頭排列，後市仍有上漲的空間。明係(6804)為自行車OEM／ODM公司，大戶買超1763張，股價重回月線之上，成交量放大，後市可期。

投組表現：

全譜（6228）表現最佳，開高走低高檔出現獲利賣壓，但成交量並未明顯放大，只要沒有出現爆大量長黑K，後續都還有機會。

晟鈦（3229）表現最差，開低走低失手月線，但成交量並未明顯放大，明後天補量後有望續攻。

盤勢預測：

周三凌晨美國科技大廠AMD、微軟，公布最新財報、財測，多項數據都優於市場預期，也帶動美股盤後由跌轉漲，台股加權指數也一度開低走高翻紅，但成交量明顯大幅萎縮，主要市場仍擔憂後續蘋果、臉書、亞馬遜等財報公布後的市場反應，以及本周即將公布的美國利率決策會議等，不確定性因素眾多，也導致市場觀望氣氛濃厚，因此建議投資人短線上先稍作觀望，等待利率會議結果過後，待市場不確定性解除相對安全。