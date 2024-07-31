《營建股》清景麟、三地集團合推200億元大案 力拚4年完工

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【時報記者郭鴻慧台北報導】2022年的10月入主福裕(4513)的清景麟與三地集團(1438)今(31)日攜手舉行高雄「AI慕光城」開工動土典禮暨公益捐贈儀式。此案總銷高達200億元，每坪單價5字頭以上，預期最快將在今年10月、最慢11月會公開銷售，4年後完工貢獻營運。

福裕董事長林聰麟說，高雄前鎮區凱旋四路建案基地改造前慘不忍賭，光是整理這個基地就花了4億元，超出原先的預算，這筆5000坪的土地將會分兩期來開發，都將請來新加坡建築巨擘SCDA國際建築團隊親自設計操刀設計，打造成給年青人住的輕豪宅。

林聰麟指出，高雄是一個工業城市，經過30年的轉型後，現在北高雄變成台積電製造中心、南高雄則成為AI設計中心，將在亞灣區5000坪這麼大的基地蓋一個高雄國際級和全球同步的建案。

清景麟集團與三地集團聯手開發的高雄前鎮區凱旋四路建案基地分二期開發，首期 「AI慕光城」土地面積2251坪，總銷約200億元，預期最快將在今年10月、最慢11月會公開銷售，預計在2027~2028年完工貢獻營運。第二期土地面積也是2251坪總銷約220億元，還在規劃中，也一樣會由SCDA操刀設計。

林聰麟指出，高雄AI產業崛起，亞洲新灣區以智慧科技帶動產業轉型，創造科技產業生活多元使用優質水岸環境，預期吸引產業進駐投資550億，提供超過4200個就業機會。他說，高雄亞灣區不會輸新加玻，是一個新設計好的計劃區，未來將成為台灣新的曼哈頓，將帶來全新視野與格局，領先國際大城市。