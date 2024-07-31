網傳數甲非選題「算錯答案也滿分」 全教總促大考中心說明

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網路盛傳兩則113學年度分科測驗數學甲考科非選擇題評分寬鬆訊息， 與大考中心日前揭露評分原則說明不相符。全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）今（31）日表示，為釐清分科測驗非選擇 題評分公平原則，避免影響考生分發入學權益，呼籲大考中心主動處理相關訊息之事實查核，並對外說明。

全教總提到，依據大考中心於 7 月 26 日公布之「113 學年度分科測驗 數學甲考科非選擇題評分原則」，即「非選擇題主要評量考生是否能夠清楚表達推理論證過程，答題時應清楚表達如何依據題設進行推論，並詳細說明解題過程，且到正確答案，方可得到滿分。若能清楚表達如何依據正確題設進行推論，並詳細說明解題過程，但最後未求出正確答案，會依據解題概念的完整性，酌給部分分數。若未能依據正確題設進行推論，或未能詳細說明解題過程，則不予給分。」

全教總也說，根據大考中心上述公布原則內容，也提到「例如沒有解題過程； 或利用錯誤推論；或使用不符合題設的數據作答，均不給分。」另對於第16題、第17題均有說明各該題項之評分原則。

全教總提到，對於網路盛傳之資訊，自稱考生之3位人士，於網路社群自述「答案沒算出來只列出積分的式子，教授給我滿分」、「定積分計算錯，平面有算出兩個c但答案只 寫一個然後全對，謝謝大考中心」、「定積分答案算錯教授給我滿分」云云。

全教總認為，網路盛傳之訊息未知真偽，但所指涉事項確實與數學甲之評分原則有所出入，為消除考生之疑慮，大考中心應主動進行事實查核，並對外說明。