《經濟》憂物價多1成！6成4消費者估1年後生活成本上升

【時報記者王逸芯台北報導】近年來台灣物價上漲的幅度相較於疫情前高出許多，中央研究院經濟研究所總體經濟預測小組自民國112年10月起，進行每半年一次的問卷調查。根據今年4月調查結果顯示，有6成4的台灣消費者預期一年後生活成本會上升，比去年10月調查時的5成4高出10個百分點。

今年4月的調查結果顯示，有6成4的台灣消費者預期一年後生活成本會上升，比去年10月調查時的5成4高出10個百分點。其中「交通與能源開銷」預期的上升幅度最大，其原因可能與今年4月電價全面調漲有關。另外，以CPI做調查，則有8成5的消費者預期一年後CPI會上升，並有超過7成的消費者，預期一年後CPI的變化幅度超過2%，整體平均上升幅度為3.2%，比去年10月份調查時的2.8%來得高。無論是以生活成本或是CPI變化對物價預期做調查，今年4月兩者預期變化幅度均較去年10月高，顯示相較於去年下半年，今年上半年台灣消費者對通膨預期升溫。

有關政策反應部分，去年10月是針對「全民普發現金6000元」的使用情況做調查。結果顯示有8成6的消費者在去年10月表示已花掉普發現金6000元。但僅有18.4%的消費者用政府普發的現金購買「原本沒有打算要買的東西」。初步估計該政策的邊際消費傾向為0.16，顯示普發現金的用途多是替代原有的支出。

今年4月進行的政策反應調查是針對近3年基本工資調升和今年軍公教加薪對雇主調薪資意願的調查。基本工資從民國102年的每小時109元，調升至民國113年的每小時183元。調查結果顯示，近3年(民國111-113年)約有7成的雇主因為基本工資調升，而調整月薪3萬元以上的員工薪資。然而也有15%的雇主因為基本工資的上漲而減少員工的聘僱。另外，約有3成的雇主面對軍公教加薪，今年已經或打算調升薪資。因此，基本工資調升和軍公教加薪兩個政策的併行，對台灣名目薪資中長期的成長可能有正向的影響。