他最怕錢與權，卻在72歲入閣掌百億預算！從小野到李遠...新任文化部長要如何讓台灣創作者有錢說故事？

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今年5月，作家出身、筆名「小野」的李遠接任文化部長，曾經，他是台灣新電影浪潮的重要推手；如今，他步入政壇，要讓台灣影視再度走向國際。

當創作者變成政治人物，最不習慣的是什麼？剛接任文化部長兩個月的李遠，答案竟是「不能說故事」。

「第一次到立法院，我忘記自己的角色，立委問我問題，我侃侃而談、以為在演講。」他苦笑說：「以前我是創作者，可以隨心所欲、講很多笑話，台下笑成一片。現在變文化部長，要面對立委和網友，說話可能被斷章取義，已經不是以前那個世界了⋯⋯。」

近兩個月，站上質詢台、參加記者會，李遠的致詞往往穿插著故事。接受《今周刊》專訪這天，他也從電影史聊到製作過的台劇，再談到辦學經驗，不像暢談施政藍圖的官員，反而像一名說書人。訪問全程，幕僚寫好的談參被靜靜擺在一旁，他一眼都沒看過。

出身：文學到電影都扮要角

很難不說故事，因為大半輩子以來，他一直是以說故事為業的人。

今年4月公布新內閣名單，李遠接任文化部長，比起陌生的本名，他更為人所知的是在文化圈闖蕩數十年的筆名「小野」。1970年代，他發表小說《蛹之生》成為知名作家，八○年代進入中影公司、投身台灣新電影浪潮，製作《恐怖份子》、《牯嶺街少年殺人事件》等作品。從文學到電影，他在台灣文化史留下深刻的足跡。

2000年後，他先後擔任過台視節目部經理、華視總經理；更在前台北市長柯文哲邀請下，出任台北市文化基金會董事長、培育影視人才的「臺北市影視音實驗教育機構」創校校長。豐富的文化資歷與人脈，也讓他成為首位產業出身的文化部長。

談起這個決定，李遠坦言內心有許多掙扎。不只家人極力反對、部分文化界友人也不樂見，「當部長有錢又有權，我從小家裡窮、對金錢沒有追逐，對權力也沒什麼興趣，這兩樣東西我都怕。」當時他也想過要婉拒徵詢。

然而，考量自己確實對文化產業熟悉，也希望藉此接觸不同領域的創作者，最終他還是點頭，在72歲的這一年步入政壇。

說故事長達半世紀，從寫作出版、電影產製、節目製作⋯⋯，李遠的產業資歷無疑是歷任文化部長最豐富的一位。由他擔任掌舵手，外界期待他帶入更多業界的視野與聲音。然而，缺乏政府行政經驗的他，未來如何帶領文化部，確實也成為這位「非典型部長」的挑戰。閱讀全文…

文／馬揚異

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