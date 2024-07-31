《光電股》元太聯手奇景 推尖端彩色電子紙時序控制晶片T2000

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【時報記者莊丙農台北報導】元太(8069)與奇景光電聯手開發的新一代彩色電子紙時序控制晶片（ePaper Timing Controller） T2000，以更快的速度、更少的電力驅動畫面更新，支援元太全系列彩色電子紙技術平台，瞄準閱讀、廣告看板與其他電子紙平台應用市場。此外，T2000電子紙筆記本手寫功能，無需系統單晶片（SoC），大幅簡化開發流程，並顯著提高畫面感應反應速度，帶來更流暢的書寫體驗。

元太業務中心副總經理洪集茂表示，全新設計的T2000針對彩色電子紙優化，性能大幅升級，提供卓越的使用者體驗，以更快的頁面刷新速度，還能節省系統整體的用電。同時，T2000還提供手寫功能，提升電子紙產品操作體驗。

T2000是繼元太在2019年發表T1000後，在時序控制晶片技術上的重大進步。T2000內嵌彩色成像演算法（Color Imaging Algorithm），支援元太E Ink Kaleido 3、E Ink Gallery 3和E Ink Spectra 6等最新的全彩電子紙顯示技術。除了提供高品質的影像色彩，和前一代時序控制晶片相比，處理色彩演色（Color Rendering）的速度也快了10倍以上。

與奇景共同開發的T2000內建由元太開發的手寫運算處理單元（Handwriting Process Unit），與觸控控制器緊密互動，無需透過系統單晶片（SoC），即可支援電子紙筆記本的手寫應用。此一創新設計降低了開發複雜度，並加速畫面感應回饋速度。同時，元太借助奇景專有的多線程影像驅動加速器（Pipeline Accelerator）技術，為終端用戶提供在電子紙螢幕上實現流暢、近乎無延遲的書寫體驗。