讓旅行度假更有「味道」台南晶英「香氛交響曲」住房專賣開賣

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搶攻暑假旅宿商機，台南晶英酒店自8月1日起推出「香氛交響曲」住房專案，入住房客可選擇參加「咖啡調香」或「浮游花香氛」DIY課程，採用天然原料搭配個人喜好，透過嗅覺記憶與沉浸式手作開拓感官新體驗，每房另加贈飯店品牌《茶花園》」擴香及精油，兩人入住每晚7,999元起，搭配高鐵聯票再享平日車票78折起優惠。

台南晶英攜手法國IPF國際師資團隊亞洲區講師、TMJ嗅覺形象管理顧問陳美菁所設計的飯店天然香氛《南島花語》，今日宣布入圍2024法國New Luxury Awards世界調香比賽名單，將與來自15個國家的空間味道，共同角逐世界香氛冠軍頭銜。

「氣味行銷」能夠增強消費者對於品牌的識別度，台南晶英與專業香氛藝術家合作，創作專屬花香調香氛，賦予飯店空間生命與溫度，進而連結旅客的情感與回憶聯想。此次入圍世界調香大賽的《南島花語》前調為清新細緻柑橘香調，中段呈現微甜香草感，尾韻則是帶有爆發力的香料味，整體散發令人陶醉著迷的落羽松森林氣息，當氣味通過鼻腔進入大腦轉換成記憶時，旅程的點滴也將深深刻入腦海。台南晶英勢推出的「香氛交響曲」住房專案，提供客製化咖啡香水和浮游花香氛課程，讓房客在入住期間選擇參加，增添住宿時的獨特體驗與難忘回憶。

「咖啡調香」香調均採天然原料，將植物、花朵透過蒸餾、冷壓等方式萃取精華，達到環境友好與提升人體安全的雙重效益，調製香水時以《南島花語》為基底，憑藉自由意識將多款香味元素添加入瓶，之後再從「四大音樂家精品咖啡豆」原有的木質、果香等氣味中，淬鍊出富有澎湃情感的香氣，用不同旋律交織靈魂深處的律動因子，另外附上肉桂、肉豆蔻、檸檬與薄荷香氛，讓旅客分別調出象徵卡布奇諾、肉豆蔻拿鐵、西西里咖啡與薄荷摩卡口味的個人獨特香水伴手禮。

另一款「浮游花香氛」課程是引導旅人做出結合視覺與嗅覺的藝術作品，在玻璃瓶中倒入天然精油，隨心所欲的放入繽紛多彩的永生花卉，隨著花朵在瓶中輕飄浮動，自由不拘束的舞姿更彰顯花朵的美麗，帶回家既可作為家中室內裝飾，也可以是辦公室的療癒小物，精油皆以修復、治癒為出發點，思緒有如在百花綻開的花海中翱翔，帶領您進入芳香世界，進行一場自我發現心靈之旅。