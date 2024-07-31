公幼延長照顧服務多元化 助力4萬多名幼兒健康成長

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為支持家庭育兒，協助公幼成為家長後盾，國教署113年起大幅增編預算與各直轄市、縣市政府共同分攤經費。國教署於今（31）日說明，112學年度第2學期共開辦2298園，開辦率92.25％，計有4萬6143名幼兒參與，較111年第2學期開辦率成長8.6％。

國教署表示，公立幼兒園於平日課後及寒、暑假期間實施延長照顧服務，只要有幼兒需要服務即開辦，採定額收費，不論參加人數多寡，家長都繳一樣費用。平日課後每月參加者，每小時35元，半小時20元；臨時參加者每小時50元，半小時30元；經濟需要協助幼兒，免收費。

國教署說明，各直轄市、縣（市）公立幼兒園延長照顧服務活動內容相當多元，像是規畫大肌肉運動，讓孩子在草地上踢足球、在操場中利用各種體能器材設計趣味活動，幫助孩子發展平常較少運動到的大肌肉，也能增進人際互動。

國教署也提到，同時也打造學習區探索，在美勞區提供木工、鬆散材料、毛線、編織器、剪貼、摺紙、黏土、水彩及畫畫工具等，讓孩子們自由創作；語文區提供繪本、點讀筆讓孩子閱讀，並提供自製教具（單位量詞、我會說、故事骰子、故事順序等）、棒偶讓孩子角色扮演等；積木區提供積木讓孩子享受搭建的樂趣，藉由多元活動，讓孩子從隨意玩、喜歡玩，轉變成有意義的遊戲。

國教署指出，公幼暑假提供平價加托服務，每月收費2000元，為今年7月新制度，預期暑假期間加托需求將再創新高。另自7月起加碼補助加置照顧服務人力人事費，期穩定公幼暑期開辦率。

國教署強調，為減輕家庭育兒負擔，提供幼兒更優質的教保服務，使父母安心就業及支持提升學前幼兒照顧品質，將持續與各直轄市、縣（市）政府合作，共同補助公立幼兒園提供延長照顧服務所需經費；同時也感謝提供延長照顧服務人員，豐富幼兒園的教保活動。