錚女王包場傳授流量成功密碼 7度捐贈復康巴士展現商業向善正能量

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錚女王國際日前於台中林酒店舉行令人難忘的豪華晚宴，總裁鄭榆錚在當日宣布流量成功密碼，還傳授如何在自媒體電商激烈競爭時代中脫穎而出，讓現場來賓收穫滿滿。晚宴特別邀請F.I.R成員阿沁，與歌手范逸臣聯手帶來精采演出，氣氛歡樂。

鄭榆錚指出：「你們的每一步成長，每一次突破，都是值得驕傲和慶祝。讓我們把握今晚，不只是為了紀念過去，更是為了激勵未來。」錚女王國際今年上市黑科技產品銷售成績亮眼，並且也宣布新產品即將問市。新產品不僅使用全新材質，使用上更柔軟、透氣，長時間佩戴更加穩固。此外錚女王國際捐贈第7台價值230萬元復康巴士也駛抵現場，傳達出「商業向善，利他至上」，只有讓社會共好，一切才能變的更好。

現場不僅有豐富的美食美酒，還有一系列精彩表演。知名歌手范逸臣和阿沁親臨現場獻唱。阿沁帶來代表作「我們的愛」、「月牙灣」、「遺失的美好」、「Beautiful Love」等四首歌曲，曲曲精彩，為晚宴帶來第一波高潮。范逸臣則表演「I Believe」、「國境之南」、「海闊天空」，並與阿沁合唱「無樂不作」，讓晚宴活動氣氛來到最高點。

晚宴聚集各界精英，每位來賓都有屬於自己的成就和故事，在晚宴上彼此分享經驗、交流心得。鄭榆錚表示：「我深知在座的每一位背後都有勵志的奮鬥故事和輝煌成就，藉由此機會要一起分享這些故事，一起感動。」最後也勉勵全體帶給他人正能量、啟發和成長，帶著這份力量一起邁向新的目標，創造更多的可能。