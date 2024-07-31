全台大學校長推薦 龍華科大居私立科大第一

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今年大學聯合登記志願將於8月1日開始，考生到底填哪一所學校好？根據「遠見」問卷調查，全台各大學校長、副校長們心目中辦學績優的理想大學，其中以龍華科技大學「總體績效」獲得校長們一致好評，在私立科大中居於首位，僅次於台科大及北科大等國立技職龍頭；另在資通訊、工程製造領域亦皆為私立科大第一。除此，該校今年初亦雙獲天下《Cheers》及《遠見》「企業最愛大學生」私立科大龍頭；同時第七度入選《Cheers》2024年大學辦學績效成長調查Top 20，僅次於成功大學，蟬聯全國大學第二名，本次再獲大學校長推薦龍華科大是私立技專校院唯一首選，展現卓越的辦學實力。

龍華科大校長葛自祥表示，秉持「務實、卓越、創新」的教育理念，龍華科大定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，以培養務實人才為首要目標，長期深耕產學合作。學校連續7年獲教育部高教深耕計畫，金額並連年增加，累積獲得8億9,600萬餘元高額補助，是台中以北地區私立科大第一！顯見政府主管機關對學校的高度肯定。

葛校長指出，龍華科大妥善運用高教深耕計畫經費、整體發展獎勵補助經費及自有資金，持續投入優化師資設備及校園環境，人才培育則聚焦於建置多元智慧實作場域平台，強化跨域技術整合，發展優勢特色與產學緊密鏈結。「產業變化迅速，我們得跟得上，才能培養學生未來就業競爭力。」葛校長表示，學校多年來持續投入資源優化各學院「類產業環境實作場域」師資及設備，工程學院擁有「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」、「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」及「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」3座教育部億元級類產線實作基地，為全國擁有數量最多的技專校院，另有「高端加工技術暨智慧機械類產線場域」、「跨域智慧物聯網創新實作教室」、「機器人拋光研磨研發中心」，並設置經濟部iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網工程師」等術科考場；學子實作機會多，在學期間並能考取含金量高的專業證照，也因此畢業生廣獲企業青睞。

另外，龍華科大管理學院建置「企業資源規劃暨雲端產學應用（ERPCC）示範場域」、「國際市場開發專業教室」，並聚焦ESG與永續議題，培訓永續發展及碳盤查種子教師，輔導企業建立碳排放管理制度與發表企業永續報告，提供各類客製化輔導服務，為產業培育永續人才。人設學院則建置「Meta互動科技（VR/AR/MR）技術服務中心」、「文創時尚人才培育暨產學研發中心」等，透過數位科技加乘人文生態，打造數位美學科技沉浸式互動教育，強調創新創意及實務操作，期能培養學生成為具有國際競爭力、創意思考能力，且兼具人文素養及國際觀之設計與數位實務人才。

據了解，因應生成式AI發展趨勢，龍華科大除了在教學實踐研究計畫融入AI 、ChatGPT等輔助教學，並運用微軟Azure平台，建置AI應用體驗實驗中心，在課程規劃導入AI方面的應用。「生成式AI基礎與應用」為全校大二必修課程；進階課程則結合各院系專長，規劃AIOT智能系統設計實務、大數據分析與應用、類神經網路概論、機器學習與深度學習、遊戲人工智慧、翻譯科技與實務等課程，培養學生成為熟悉運用AI軟體解決問題的應用人才。

學以致用已成為社會衡量各大學辦學績效與品質，因此《遠見》等媒體調查結果就成為準大學生選擇學校時相當重要的參考指標。葛校長強調，迎接AI時代浪潮，龍華科大因應AI發展各項硬體需求，近年陸續投入逾三億元經費，致力打造成為亞洲培育電子領域實作人才最佳大學，深化產學研發成果並協助產業升級，而學子經過學校各類實作基地的扎實訓練及熟稔AI應用，更能大幅提升其職場競爭力，畢業即就業。