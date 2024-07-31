0214金門事件落幕 梁文傑指「這點」是談判最艱難的地方

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兩岸歷經5個多月協商，0214金門事件順利落幕，陸委會副主委梁文傑31日透露，雙方原本認知差距大，後在海巡署與對岸當事人「所委託的人」開始用通訊軟體不斷磨合、溝通下，事情才圓滿落幕。他坦言，兩岸體制不同，讓對方理解台灣的司法制度是此次談判最艱難的地方。

梁文傑30日赴0214金門事件罹難者家屬公祭現場致哀後，31日接受網媒專訪表示，原先陸方認為海巡「惡性撞船」，導致船隻翻覆，責任全在我海巡署，要求究責、道歉、賠償。但海巡署則認為「依法執法」，對三無船隻多年來皆如此處理，只是這次發生了不幸；事件也非惡意撞船，只是在追捕過程中對方未停船受檢而導致翻覆。

梁文傑坦言，因雙方認知差距大，一開始談不下來，但他透露，作為主要對口的海巡署，之後與對岸當事人「所委託的人」開始用「通訊軟體」不斷磨合、溝通，但期間發生了金門胡姓釣客遭扣押，又因為上述種種事情未解決，大陸才無法開放旅客到金門觀光。

歷經15次協商，兩岸原定6月28日復談，但之後又出現大陸對台祭出懲獨22條意見等新變化，導致協商延遲。梁文傑指，台灣處理的方式是把證物交給地檢署，調查是否有過失致死；大陸則不相信台灣司法，不肯承認台灣有司法權，但遺體跟船隻都是調查證物，這在討論歸還時就「很麻煩」。

梁文傑稱，因有企業捐款，政府一開始給對方的撫慰條件相當不錯，但因對方堅持刑事部分先行，這就讓船、遺體變成檢方的扣押證物，在刑事案件未解決前無法發還。他相信檢方已經偵查完畢，才能把船、遺體發還對岸。

梁文傑認為，協商期間比較大的轉折在於雙方都願意將刑事部分「往後推」，先做和解；而0214金門事件在民事部分雖達成和解，但刑事部分仍待金門地檢公布偵查結果。他強調，國台辦聲明稱，沒有九二共識就沒有官方協商，但儘管如此，雙方都覺得要解決問題。

此次談判最艱難的地方？梁文傑坦言，在於讓對方理解台灣的司法制度。他認為，過去大陸民眾在台灣發生事情，都是按照台灣法律處理，沒有太多對台灣司法challenge（挑戰）的事情，但因為近年來兩岸關係較嚴峻，所以對方有一點刻意否認我司法的意義。