中壢臨時站如「汗蒸幕」！旅客苦不堪言 台鐵回應將改善

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台鐵中壢臨時站啟用1個多月，每天進出站旅客逾2萬人次，因鄰近工區，連通道及月台悶熱就像烤爐，旅客及志工抱怨連連。立委魯明哲服務處與桃園市議員黃敬平今天會勘，要求增設空調、風扇等設施。鐵道局回應，於車站出口處已採購空調設備將於近期安裝，也允諾會在月台候車處及連通道安裝風扇，最快1個月完成。

黃敬平指出，中壢臨時站除了車站大廳有空調設備外，月台、穿堂、進出站剪票口等旅客動線，完全沒有空氣循環或排風裝置，目前正值盛夏，日曬將熱能包圍在站體內，火車停靠時產生的熱氣，再加上乘客人多的時候二氧化碳濃度升高，整個火車站如同溫室氣體效應一般，「整個中壢火車站如同汗蒸幕十分火熱」，台鐵公司既然已經轉型民營化，更應該以旅客感受取向為改善考量。

現場會勘發現，中壢臨時站候車月台兩側因施工圍籬阻礙空氣流通，另外臨時站的樓梯處、2樓穿堂的護欄孔洞很小，造成整體建築通風性很差，旅客待在站內候車苦不堪言，就像待在廚房的烤箱一樣悶熱，而台鐵工作人員及志工，每天上班汗如雨下還得不時搖著扇子非常辛苦。

有旅客抱怨，因為月台實在太熱，不願意在月台上等候，寧可待在前站連接後站的廊道，因為高度比較高稍微有一點風，然而此舉也造成工作人員困擾，每當列車進站時旅客才衝下月台行程造成危險，還要時常疏導並勸離旅客不要干擾通行動線。

鐵道局北部工程分局第一工程隊正工程司劉蔡中表示，將爭取編列經費，於1個月內採購空調設備及耗材，在候車月台上方天花板、連接通道人行空橋及上下樓梯的上方等旅客動線加裝電風扇，並且於旅客出口處加裝冷氣空氣門及分離式冷氣等空調設施。