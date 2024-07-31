愛到「骨」子裡 台北晶華牛排館父親節與情人節吃啥？

父親節及七夕情人節相繼到來，台北晶華酒店8月3日起至8月11日將於二樓ROBIN'S牛排館推出一系列「愛你入骨」牛排套餐，有戰斧、肋眼以及牛小排等多款來自美國和澳洲不同產區、風格各異的帶骨牛排選項，陪爸爸與情人歡度佳節，雙人套餐價格7,880元起、美國和牛戰斧牛排四人分享餐售價19,280元。上述套餐皆包含位上的洋蔥、蘑菇或是龍蝦湯三選一湯品、精緻的時蔬沙拉與甜點吧，以及ALJOMAR黑標西班牙伊比利火腿佐季節水果開胃前菜，此外、隨餐再贈每人一杯DBR Legende Bordeaux Red ,France紅酒。

ROBIN'S牛排館擁有台北市最多帶骨牛排選項餐廳的美譽，在眾多帶骨牛排餐中，主廚首推新進市場的「紐西蘭犢牛帶骨牛排」，這份肉排來自天然放牧、純草飼養36個月的小牛、取其帶骨肋排部位以直火炭烤和法國傳統料理吉列羊排的烹調手法呈現，骨邊肉的焦香與小牛獨有的軟嫩肉質交織出醇厚細緻的風味。另一款ROBIN'S獨賣的「美國和牛加長型帶骨牛小排」擁有長30公分、重36盎司的豪邁外型，主廚以順著肋骨方向直切的獨特刀法，將油花豐美、口感豐腴的牛小排以高溫直火進行三次反覆靜置及炭烤，饕客可以同時品嘗到骨邊肉的焦香與軟嫩肉排的口感，層次豐富值得細細品嘗。

視覺效果滿分的「澳洲穀飼200天戰斧牛排」是ROBIN'S牛排館長年熱賣的招牌品項，主廚使用美式炭烤手法保留食材鮮美原味，戰斧牛排分切部位是牛的第七到十三根肋骨之間、此處匯集了沙朗的嚼勁、老饕的軟嫩與酥脆焦香的骨邊肉，饕客可以一次品嚐三種不同肉品的口感。

經典的「35盎司美國頂級帶骨肋眼牛排」，在粗獷的外表下有著精緻細膩的料理過程，牛排必須先以美國紐奧良肯瓊粉和法國鹽之花醃漬六小時，接著架上烤台以高溫直火進行碳烤，牛排上桌後，主廚會協助進行骨肉分切，肉排的部分請食客分食的同時，會再將骨邊帶肉的部位放入高溫300度的烤箱內反覆烘烤與靜置三次，最後以肯瓊粉及法國鹽之花再次調味，饕客能同時品嘗香酥、軟嫩、Q彈三種滋味。

四人分享餐推出的60盎司美國和牛戰斧牛排使用美式炭烤手法保留食材鮮美原味。厚約5公分、帶骨丈量總長約50公分，分切部位是牛的第七到十三根肋骨之間、此處匯集了沙朗、老饕與酥脆焦香的骨邊肉，饕客可以一次品嚐三種不同肉品的口感。牛排在焦香的外表下，仍有柔嫩多汁的口感與均溫的最佳熟度。

ROBIN'S協理孫尚志表示，此次套餐的開胃前菜特別選用榮獲「2022西班牙食品獎最佳伊比利火腿獎」殊榮的ALJOMAR 黑標西班牙伊比利火腿，血統純正、採天然放牧飼養的優質伊比利黑豬，因其良好而寬闊的飼養環境讓其肉質帶有札實的口感，也由於豬隻成長中是以橡樹果實為主食，因此它擁有對人體健康且品嘗上帶有奶油香氣的油脂，現切肉盤搭配隨餐附贈、由侍酒師精選的紅酒一同享用，風味更加乘。

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