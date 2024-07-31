經長郭智輝也得過 安永企業家獎20年來宣揚台灣企業家精神

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「安永企業家獎」自1986年由EY在美國創立以來，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。2005年台灣開辦以來，今年邁向20周年。安永企業家獎20周年晚宴活動上，以「創藝20啟動未來」為主題，象徵安永企業家獎傳頌將企業永續視為使命的企業家，及其經營領導的藝術，持續承襲百位卓越企業家的精神與心志航向未來。活動邀請到歷屆的安永企業家獎得主共襄盛舉。

此外，透過Google DeepMind紀懷新博士的現場分享「AI優先的旅程」，期望在場企業家們能夠掌握AI智慧先機，結合傳承的營運典範，未來創造出更多新的可能。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，「安永企業家獎20年來見證了產業趨勢的軌跡，以及代代相傳的企業家精神與經營藝術，而這20年來由各位所累積凝聚的能量。」

安永企業家獎歷屆評審也是匯集產官學界的翹楚，對20年來支持與參與安永企業家獎的榮譽評審主席許士軍博士更表達深摯的感謝。此外，歷屆的優秀得主之中，經濟部部長郭智輝在2017年以崇越集團董事長身分，獲得安永企業家獎年度大獎得主，展現其卓越經營典範。

回顧安永企業家獎走過20個年頭，融合匯集了超過上百位參加獎項的臺灣企業家，更展現其永續經營、決策謀略、創新力量集結的企業家精神。身為EY第一個在大中華區推動安永企業家獎的市場，在過去的20年間，不僅見證了台灣經濟市場的成長茁壯，也打造一個頂尖商業領袖進行交流和合作的平台。