凱米颱風淹麻豆紅柚專區 老欉水裡悶5天農民「鑽孔」救命

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台南市麻豆區埤頭紅柚專區於凱米颱風淹水至頸，紅柚平均損失約2成，部分老欉果樹被水淹5天，已出現樹葉萎縮、紅柚果實軟如海棉情況，果農連日搶救，除了替果樹根部土壤鑽洞，進行除果，並在棚架頂部架網防曬，希望能保住老欉果樹水分、養分，救回老命。

麻豆果樹產銷班第12班班員施新侑表示，麻豆區種植紅柚面積近百公頃，其中埤頭紅柚專區範圍約50公頃，本次凱米颱風造成當地積水至頸，他在小埤社區種植71棵紅柚，結果約15000顆，落果流失約2000顆，表面上損失約2萬元，但真正嚴重的是老欉果樹持續性受損的問題。

施新侑指出，2009年88風災造成埤頭里小積水過頭頂，淹水7天，「果實褐腐病」擴散，造成嚴重落果，也致使部分老欉果樹根部受損，但經過搶救，果樹都恢復生機，此後雖然當地經常小淹水，但一直都沒造成大傷害。

這次凱米颱風，埤頭里積水5天，第3天水退到大腿深時，施新侑就連忙進園搶救，為果樹噴藥、清洗每一顆紅柚；從下午4點開始，入夜後戴頭燈挑燈夜戰，一直忙到晚上10點筋疲力盡，所幸觀察4天，紅柚都沒發病落果，辛苦算是有了代價。

施新侑表示，紅柚雖然保住了8成，卻發現部分老欉果樹的樹葉開始萎縮，果實軟成海棉般，他大吃一驚，這代表果樹根部受損，連忙在果樹根部鑽孔，增加土壤透氣度，檢查鑽取的土壤發現已發出腐敗味，必須得盡速摘除樹上果實，並在果樹頂端棚架蓋上防曬網，以保住果樹養分，減少水分流失，希望救回果樹一命。

施新侑指出，他的果園面積約2.5分大，淹水補助每分地8000元，共可獲得2萬元補助，不明白的外行人或許會覺得很好，但對農民而言，一棵30年的老欉果樹能結果700至800顆紅柚，一年就能有7、8萬元的收入，一旦果樹死掉重種新樹，得等7年才能開始採收，而且新果價格也沒有老欉果樹的好，這種無形的損失，不是淹水每分地補助8000元所能補得起來的，農民們只能默默承受。