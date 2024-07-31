凱米颱風損毀雲林牡蠣養殖區 漁民盼工業區解編助申請救助

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雲林縣沿海牡蠣因凱米颱風損失慘重，但部分牡蠣農卻無法申請天災救助，原因在於養殖區位於雲林離島工業區海域內，不屬於專用漁業權區，「雲林縣牡蠣養殖發展協會」31日表示離島工業區已閒置30餘年未開發，希望政府能盡速解編，將漁業權還給漁民。

雲林沿海主要牡蠣養殖區位於台西鄉、口湖鄉外海，凱米颱風帶來強風豪雨，口湖外海因有沙洲擋住風浪較小，損失約3成，台西外海直接面對風浪，損失在5成以上，上千蚵棚毀損，牡蠣農要重新購置蚵棚，所費不貲，卻無法申請天災救助。

「雲林縣牡蠣養殖發展協會」理事長丁健家表示，雲林外海蚵田與雲林離島工業區海域重疊逾2000多公頃，每次遇到颱風、豪大雨等天災，都因被編定為工業區，無法申請漁政單位的災害補助，嚴重影響漁民權益，漁民們要求解編聲浪不斷。

丁健家說，雲林離島工業區編定已逾30年，在麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉規畫麥寮區、台西區、新興區、四湖區，但至今僅麥寮區開發為台塑六輕工業區、新興區發展光電產業，其餘1萬多公頃閒置至今，漁民不斷要求解編，擺脫工業區的種種限制，將漁業權還給漁民。

雲林縣政府農業處指出，牡蠣養殖申請農業天然災害救助，須提出水權、養殖登記、放養證明等文件，政府單位才能確定其養殖位置、養殖數量，依此給予救助。雲林離島工業區周邊海域屬工業區，牡蠣農無法申請相關文件，唯有雲林離島工業區解編，才能解決這個問題。