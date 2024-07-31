台東焚化廠代燒垃圾惹議 民代痛批懲罰台東人

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台東縣垃圾焚化廠5月中旬歲修畢，台東縣環保局昨（30）日下午召開代燒外縣市垃圾環評會議，每日收受量以80公噸為限，民代痛批代燒量高於自燒量，變相懲罰台東人，而同一時間廠區傳出工安意外。環保局回應，環評不受影響，惟資料待補正。

台東縣早期廢棄物委由其他縣市處理，尚有積欠9867公噸再生粒料及2500公噸底渣未去化處理。台東縣垃圾焚化廠去年啟用後，廠內每日處理量約220公噸，未達最大處理量300公噸，尚有80公噸餘裕，經台東縣議會審議通過代燒外縣市垃圾。

為預做代燒準備，台東縣環保局申請變更服務區域，除縣內既有16鄉鎮市外，另增加收受外縣市生活垃圾，以高雄、屏東、嘉義等曾為台東縣代燒垃圾的縣市優先，最大收受量不超過每日80公噸、且全廠處理量不超過每日300公噸為原則。

對此，台東市民代王泰捷表示，台東縣現有垃圾量不足，勢必要徵收外縣市垃圾，以達最大量能，基於互惠原則進行代燒處置合情合理，但是代燒量高於縣內自燒量，變相懲罰台東人。他怒言「台東人愈落實垃圾減量，就要接受外縣市更多的垃圾」。

同一時間，焚化廠傳出工安意外，4名外包檢修工人遭鍋爐管線燙傷，環保局副局長黃權煒回應，環評程序尚未完成，部分資料待補正，工安事故不影響環評結果。