地震颱風接連打擊 花蓮商圈共推留聲傳情活動

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

花蓮地震、颱風接連衝擊觀光旅遊，位於花蓮市明義國小後方仁愛街一帶15間餐飲店家，在田智宣基金會「想你電台」、又一村文創園區號召下，合力推出「我在仁愛街，想你」消費活動；當地業者說地震後人潮稍有回升，卻又碰上颱風遭重擊，又一村文創到訪人次僅剩約1成。基金會董事長張美惠說推出吸客方案，可到電台錄製復古卡帶送周邊店家消費折扣卡，附近還有公園遊憩點可規劃半日遊，呼籲交通穩定大家來花蓮玩。

0403地震後，花蓮觀光旅遊陷入停滯，花蓮市仁愛街區的餐飲文創業者自發性串連，推「我在仁愛街，想你」聯合行銷活動，活動發起人是田智宣基金會的創辦人，也是基金會經營的「想你電台」台長張美慧指出，想你電台是以公益為主，營業額不高，但也已經連續4個月入不敷出，相較其它規模更大、員工數更多的店家，處境勢必更艱辛，盼透過串聯效應，帶動區域經濟復甦。

張美慧說明，「想你電台」推出的亮點活動是「想你卡帶錄音」，喝一杯咖啡、錄一段聲音給想念的人聽，重溫舊夢，卡帶音質雖遠不及現代數位機器，但能從中體會到舊式留聲的特別，收到卡帶的人，可再將卡帶拿到想你電台聆聽，會贈送2杯咖啡，並贈送歐邊店家不同折扣卡，很適合父親節、七夕情人節傳情。

一旁的又一村文創園區「村長」朱淑慧表示，地震後一段陣痛期，後來中央協助振興並推文化幣，受到年輕人歡迎，人潮逐漸回流到6、7成，假日更好，沒想到老天爺又開了一個玩笑，颱風再次重創，直接掉入谷底，到園區的人只剩約1、2成。除了到電台錄音喝咖啡，可持卡到周邊店家消費，又一村文創也推出手作課程預約服務，讓消費者不僅能用聲音傳遞情誼，還能透過手作品，打造獨一無二的紀念品。

想你電台、又一村文創與周邊共15間店家業者今天聚集行銷，縣議會秘書長陳德惠也到場支持，希望凝聚仁愛街街坊鄰舍力量，提振商業活力，也為仁愛街上獨有的文藝氣息及美食街帶來更多的希望。

15家名單，193夜貓食所 、Prince王子廚義、又一村文創園區、大盛屋日式丼飯烏龍麵專賣店、小檳城特色南洋麵食、夯BAR中式餐酒館、玉春花餐飲館、泰好食中泰創意料理、老邵和平江浙佳餚美食餐廳、阿里郎韓式料理、參火木牛排館、港飲港食茶餐廳、想你電台、蕃茄咖哩、糜粖粥房。