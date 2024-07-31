AMD扮演救世主 台股開低走高小跌24點 法人：這條「馬其諾防線」不宜失守

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外資賣超164.58億元 三大法人7/31合計賣超台股161.55億元

台股今（31）日收月線，遇到周二美科技股重挫，台積電ADR也下跌3.42％，所幸AMD公布的財報及展望優於預期，股價在盤後大漲7.64％，帶動台積電ADR盤後大漲3.2％、輝達盤後大漲5.08％，受此激勵，台股今（31）日早盤跳空下跌177點後，由鴻海領軍抗跌，帶動廣達、緯穎、技嘉、英業達等AI概念股同步收紅，加上金控、航運走強，終場加權指數小跌24.22點、以22199.35點作收，成交量僅3736億元。

三大法人今（31）日合計賣超161.55億元，其中，外資賣超164.58億元、投信買超59.97億元、自營商（自行買賣+避險部分）賣超56.94億元。

法人表示，雖然昨日美科技股重跌，但台股連2個交易日表現相對強勢，今日盤中指數一度由黑翻紅，部分原因可能來自於包括對聯準會利率政策將出爐的挹注期待，以及對日銀會議後，日圓利差套利交易衝擊能利空出盡或減緩的期待等有關。

從技術面看，法人分析，台股短期均線下彎，不過季線仍上揚，日KD指標已降至20以下來到相對低檔，且開口有縮小跡象，短期日K棒已經拉出2根長下影線，觀察今年以來大盤二次回檔，皆在季線附近止跌回升，季線是多空趨勢重要分水嶺，不宜失守。

（數位編輯）

台股震盪269點 終場下跌24點季線反壓待突破

台股今天上下震盪269點，指數最低下探22046.29點，最高達22315.31點，終場收在22199.35點，下跌24.22點。食品、機電和汽車類股指數下挫逾1％，表現相對弱勢。

台股今天加權指數收在222199.35點，下跌24.22點，跌幅0.11％，成交值新台幣3735.7億元，上檔季線22306點反壓仍重。

隨著美國費城半導體指數30日重挫3.88％，台積電早盤股價走勢疲弱，下檔觸及928元，下跌12元；不過在低接買盤進場下，跌勢收斂，終場收在934元，下跌6元，影響大盤約48點。

超微（AMD）AI繪圖處理器（GPU）強勁成長，激勵盤後股價勁揚逾7％，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）盤後同步上揚逾5％。營邦和鴻海等AI族群股價紛紛收高，為電子類股表現較佳的族群。

被動元件廠國巨第2季稅後淨利達54.53億元，創7季來高點，並看好第3季營收、毛利率和營益率均可小幅季增，激勵國巨股價大漲62元，收在792元。

記憶體製造廠旺宏第2季虧損縮小，並看好下半年營運表現可望優於上半年，股價強攻漲停29.4元。整體電子類股指數下跌0.31％。

傳統產業股漲跌互見，航運類股指數上揚逾1％，表現較佳；食品、機電和汽車類股指數下挫逾1％，表現相對疲弱；金融類股指數上揚逾1％。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股近期進行季線攻防，觀察今年以來大盤2次回檔，皆在季線附近止跌回升，季線是多空趨勢重要分水嶺，不宜失守。

（中央社）

月線翻黑 台股7月跌832點

台股今（31）日開低走高，盤中在金融股帶動下，指數由黑翻紅，上演大驚奇，一度收復22307點季線關卡，資金轉往資產以及金融族群，終場台股收跌24.22點、報在22199.35點、成交量為3735.7億元。台股今日收月線，月K終止連6紅、7月台股總計下跌832點。

電子權值股漲跌互見，台積電（2330）今日股價開小低震盪，終場收跌0.64％、報在934元，目前股價仍在5日線之下；聯發科（2454）法說即將登場，今日股價震盪走跌，終場收跌2.79％、報在1220元；鴻海（2317）開低走高，一度站回200元大關，終場收漲1.02％、報在198元；廣達（2382）開低走高，早盤後股價黑翻紅，終場收漲0.74％、報在272.5元，留下上引線，單日成交量逾3萬張，僅次台積電、鴻海，排名第三。群創單季轉盈，帶動面板股友達（2409）、群創（3481）開高，惟其後翻黑，終場分別收跌1.9％、2.8％。

超微（AMD）第二季獲利意外強勁，且第三季營收展望優於市場預期，帶動部分AI股走揚，創意（3443）在苦吞兩根跌停後，終見到止跌，股價大漲5％，華碩（2357）、緯穎（6669）收漲逾2％，其餘AI概念股金像電（2368）、金寶（2312）、台燿（6274）也均走揚。

金融股盤中扮演台股黑翻紅上演大驚喜的主力部隊，富邦金（2881）、元大金（2885）、永豐金（2890）、華南金（2880）、玉山金（2884）等均收漲逾1％。

分析師表示，美國總統大選的不確定性拖累台股短波段的回檔，不過「川普交易」趨於平靜，市場恐慌程度降低，中長線仍會回歸基本面。以台股技術面來看，加權指數短期均線下彎，不過季線仍上揚，日KD指標已降至20以下來到相對低檔，且開口有縮小跡象，MACD指標黑色柱狀體微幅縮小，短期日K棒已經拉出2根長下影線，推測本波台股修正已接近滿足點。

就籌碼面來看，指數本波段修正過程中，成交量目前已經連續5個交易日低於5000億元，顯示市場惜售的心態濃厚，融資浮額大幅清洗，籌碼可望沉澱，靜待外資空單口數顯著減少。選股方向建議聚焦先進半導體、半導體設備及扇形封裝概念股、ABF、營建資產、金融保險等。

（時報資訊）