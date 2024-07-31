情人看招！築間祭情人節限定優惠 送台中樂成宮戀愛御守

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搶七夕情人節商機！築間餐飲集團旗下品牌「繪馬別邸」、「築間麻辣火鍋」、「紫木槿韓餐酒館」及「燒肉Smile」聯手推出七夕情節優惠活動。8／1~8／11活動期間到各門店用餐即享有七夕情人節限定優惠。「繪馬別邸」首度與網友票選全台最靈驗的月老廟「台中 樂成宮」合作，獨家推出聯名詩籤御守透過月老加持御守，守護戀情。「築間麻辣火鍋」及「紫木槿韓餐酒館」推出用餐送七夕情人節限定棉花糖及棉花糖調酒。「燒肉Smile」推出用餐七夕限定濾鏡打卡就送肉肉／海鮮九選一兌換券。

除了七夕情人節之外，「本格和牛燒肉放題」及「有之和牛鍋物放題」聯手推出8結老爸活動，8／1~8／11活動期間，3人(含)以上來店用餐即享整單88折優惠。

築間3大品牌祭七夕活動：繪馬別邸（台北西門店／台中水湳店皆適用）凡提前於線上或電話完成8／５~8／11期間的訂位，並備註或說出通關密語「繪成良緣」，即可於用餐當日獲得「聯名御守」乙份，每桌限贈送1份。繪馬別邸主推日式精緻燒肉套餐，以2-3人套餐為主，套餐包含了琉璃沙拉、前菜、鍋物、海鮮、田園野菜盛、壺漬、主餐、飲料、甜點等9道菜，多達50種以上的品項可供選擇。肉品部分則包含：日本A5和牛、澳洲和牛、肩胛小戰斧「手切冷藏涮涮牛、手切冷藏涮涮豬、羽下千層、霜降牛薄燒、穀飼牛舌、橫膈膜等。

位於北市西門，擁有絕佳地理位置的築間麻辣火鍋，打造6種湯底及100道以上適合入鍋的豐富菜品，重現川渝風味，8／1-8／11完成線上訂位或致電訂位並備註（說出）通關密語「七夕就來築間麻辣火鍋」即可享點購經典麻辣鍋／老重慶和牛牛油麻辣鍋贈「七夕愛心棉花糖」乙份。

位於全台最夯的話題新據點大巨蛋遠東Garden City的「紫木槿 韓餐酒館」一網打盡韓國經典美食，韓式辣拌生章魚、傳統炸醬麵、起司麵包蝦等！除了前菜，肉品、豆腐煲、韓食、主食、炸物選項多達40種外，厚切牛小排原生軟嫩肉質以秘製醬汁、水梨汁和蘇打水調配醃漬，多汁甜口且帶有果香，深受女性食客喜愛。搭上七夕節慶，期間限定三日，出示活動圖片即可享有「棉花糖調酒」， 幫有情人們加溫助攻。