交通部推機車駕訓及道路訓練 肇事率有效降低逾3成

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交通部公路局2019年起推動機車駕駛訓練補助計畫，另也試辦道路安全駕駛訓練課程。研究顯示，經過駕訓課程後駕駛違規風險減少逾5成、肇事風險降低逾3成。交通部長李孟諺今視察台北市區監理所士林監理站，了解各項監理業務實際情形。他表示，未來將透過推動機車駕訓、道路訓練、精進筆路試測驗及其他精進訓考制度政策，提升機車駕駛安全。

台北市區監理所長江澍人說明，交通部自2019年推動機車駕駛訓練補助計畫，補助至駕訓班訓練的學員部分學費。而為培養機車駕駛人道路駕駛技能及騎乘路感，自去年4月推動試辦道路安全駕駛訓練課程，透過讓教練帶領學員在道路上訓練各種常見騎乘時常遇到的危險狀況，學習正確的操作方式及防禦駕駛觀念，完善駕駛人上路前應具備的知識。

此外，根據公路局委外研究顯示，受駕訓班課程者違規風險減少56％、肇事風險降低35％，顯示經過完善機車駕駛訓練後，駕駛人的確能提升交通安全意識，降低事故發生。

李孟諺說，國內交通事故平均每10萬人的死亡人數是韓國的2倍，其中機車事故占60％，如何減少機車所帶來的事故或死亡率，是當前面臨最大挑戰，必須找到有效且好的方法改善。

李孟諺舉例，現在民眾對於通過路口有明顯感受到車輛停讓行人情形較以前進步，主要還是透過路口交通工程設施改善及路口停讓文化建立，降低行人死傷比率。

他強調，未來交通部將透過推動機車駕訓、道路訓練、精進筆路試測驗及其他精進機車訓考制度政策，提升機車駕駛人安全外，也期許公路局暨所轄各監理機關，在第一線持續推動目前機車駕駛訓練補助，並針對應參加道安講習課程的違規駕駛人，研究肇事原因後規畫專屬再教育課程，即時矯正違規行為。

公路局提醒，現行參與機車駕訓班並通過考試取得駕照，補助每人1300元訓練費；取得駕照後參與道路安全駕駛訓練課程，補助每人1200元訓練費，盼有意報考機車駕照或加強自身騎乘路感的民眾，能善用資源，透過完整學術科教學，提升騎車上路安全性。