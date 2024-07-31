火鍋店寵爸 這一鍋「幾年次打幾折」青花驕首創新鍋0元升級

即便酷暑難耐，火鍋店依舊是民眾納涼聚餐的選擇，飲食趨勢預測平台「Tastewise」發現，台灣夏季火鍋銷售量在去年增長12％，最受歡迎種類包括麻辣火鍋，夏日也有逾6成人光顧，餐飲業者也說，父親節到來，團圓好兆頭的火鍋人流亦會提升3至4成，應證火鍋在四季皆受歡迎的強大魅力。

青花驕在夏季首度推「驕香松露菌菇鍋」，8月1日登場，以松露、洋菇、蟲草、鹿茸菇及枸杞等食材烹煮，再加特製「青花椒麻香淬油」，入口可感受香氣卻沒有刺激麻感，同時也使湯底原有菌菇的天然鮮味更有層次，標榜植物五辛素食也可享用；另款獨家「青麻椒肥牛鍋」，使用熟成的青老油與秘制青麻底醬，經7天靜置熟成，再以新鮮青辣椒、大白菜與凍豆腐煨煮3小時，麻中帶辣、清香不厚重，最後鍋底凍豆腐，也自8月起開放無限量續加，即起至青花驕粉絲團，還可領取「驕香松露菌菇鴛鴦鍋」免費升級券。

這一鍋8月1日至8月31日推「以辣治熱夏樂季」活動，其中「紳士型男」平日限定的優惠，依男士身分證上的年次享對應折扣，例如79年次即可享有79折優惠，共有19道熱門食材可選；此外，每周三同桌4位穿復古裝扮，享有套餐3折優惠，原價3280元的四人套餐，只需984元；至官方臉書參與活動的粉絲，還有機會抽價值1680元的雙人套餐券。