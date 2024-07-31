台大創全球先例 尿檢新指標掌握甲狀腺癌復發趨勢

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台灣治療甲狀腺癌有新突破！台大醫院今（31）日發表最新醫療成果，台大醫院與台大醫學院合作，發現可利用尿液中外泌體的甲狀腺球蛋白（U-Ex Tg）作為甲狀腺癌術後監測的生物標記，能更靈敏、更可靠掌握甲狀腺癌的復發趨勢，成為全球首創非侵入性，並具有高準確度的甲狀腺癌術後追蹤指標。這項研究成果也獲得國際奈米醫學期刊刊登（International Journal of Nanomedicine, SCI 藥理學領城世界排名前5％期刊），以及美國、日本與台灣專利認證。

台大醫院內科部副主任王治元指出，傳統上，甲狀腺癌患者在接受甲狀腺全切除術及放射性碘治療後，依靠血清甲狀腺球蛋白來監測是否有殘留或復發。然而，血清甲狀腺球蛋白的檢測可能受到抗甲狀腺球蛋白抗體的干擾，且需要昂貴的重組人促甲狀腺激素（rhTSH）刺激，才能提高檢測靈敏度，每次要價約新台幣4萬元，這也給患者帶額外的經濟負擔和不便。

這次台大研究團隊則找到突破性的新型生物指標，利用尿液中外泌體的甲狀腺球蛋白（U-Ex Tg），在具有無侵入性、重複性高的優勢之下，研究顯示，即使在傳統血清甲狀腺球蛋白無法檢測到的情況下，U-Ex Tg仍能顯示出甲狀腺癌的復發趨勢。

完成這項研究的台大醫院內科部副主任，暨代謝內分泌科主任王治元表示，針對新診斷的甲狀腺乳突癌及濾泡癌患者，分別在術前、術後、術後3個月和6個月進行尿液樣本收集和分析。結果顯示，術後患者的U-Ex Tg濃度與腫瘤大小及病理分期呈現顯著相關性，特別是在那些傳統血清甲狀腺球蛋白無法檢測的患者中，U-Ex Tg的濃度顯示了腫瘤的殘留或復發。

此外，研究團隊還分析了尿液中另一種蛋白質，半乳凝集素-3（galectin-3），以驗證U-Ex Tg的趨勢變化。王治元表示，半乳凝集素-3是已知與甲狀腺癌發生及轉移有關的蛋白質，與U-Ex Tg同步監測，可以提供更全面的復發預測。

台大醫院表示，研究團隊下一步將進一步擴大樣本量，進行多中心、大規模的臨床試驗，以確定U-Ex Tg在不同類型及分期的甲狀腺癌患者中的應用效果，希望通過這項技術的推廣和應用，能夠讓全球數百萬甲狀腺癌患者受益，實現早診斷、早治療、早康復的目標。