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智富經濟學必修地上權 二低一高住進蛋黃市中心

  • 工商時報 江偉琳
成立40年的春福機構在台中市東區六期重劃隆重推出「春福安波」，盡享坐擁精華地段、交通、完善生活機能等優勢利多。圖/業者提供
成立40年的春福機構在台中市東區六期重劃隆重推出「春福安波」，盡享坐擁精華地段、交通、完善生活機能等優勢利多。圖/業者提供

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土地與建築工料價格攀升，雙重成本上漲除了讓購屋壓力倍增外，租屋族也難以倖免，根據主計處發佈113年5月份物價指數變動分析報告，全台房屋租金年增率達2.6%，超越消費物價總指數(CPI)2.24%，租金支出成為生活消費的沉重負擔之一。

專家分析指出，通膨壓力下租金高漲，租不如買的置產潮在地上權住宅更顯商機，尤其是建設未來性齊聚的區域，將有房價、租金雙重期待空間，同時也是高房價時代下，剛性自住客一圓成家夢的最佳選擇。尤其是地上權建案以「買房不買地」回歸居住本質，以低基期房價、低持有成本、高潛力發展入主蛋黃市中心，成為高房價時代下的購屋新顯學。

:通膨壓力下租金高漲，近三年的全台房租租金漲幅也隨之提升到了2.6%。圖/業者提供
:通膨壓力下租金高漲，近三年的全台房租租金漲幅也隨之提升到了2.6%。圖/業者提供

除了大環境的影響，工作與收入的考量及適合自己宜居的地點相當重要，以目前全台人口數第二大都會區台中市來說，包含了便捷的交通、商業及完善的生活機能更曾被國際媒體評選為全台最宜居城市，如此亮眼的發展也持續吸引全台人口就業定居。

台中市東區的地上權個案「春福安波」，坐擁新站核心商業區精華地段、更受惠台中600億大車站計畫、東區再造翻轉舊城區等利多，完善的週邊生活機能還有台糖生態園區、秀泰影城、三井Lalaport購物中心等，卻只要3字頭甜甜價即可入市，對比周邊所有權建案行情更讓地上權住宅的低基期房價、低持有成本、高潛力發展廣受市場認同，更是智富購屋客的不二選擇。

「地上權住宅」比較「使用權住宅」有房屋權狀、貸款及地租較低與管委會成立等優勢。圖/業者提供
「地上權住宅」比較「使用權住宅」有房屋權狀、貸款及地租較低與管委會成立等優勢。圖/業者提供

與所有權住宅相比，地上權房價擁有持有成本較低優勢，依照現制，地上權的存續期間可達70年，也擁有建物權狀，其所有權人可以轉售、出租等，觀察市場其保值、增值及租金行情上皆有不錯的表現，更在於地上權住宅入手價格相對親民，更有機會創造高投報空間。

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