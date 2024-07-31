也是護國群山 農業研究資源全面結合亞蔬世界蔬菜中心

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台灣不只有半導體技術領先世界，農業蔬菜技術更是冠蓋全球，國際農業組織總部設於台灣的世界蔬菜中心是主因之一。為因應日趨複雜的環境境挑戰，亞蔬—世界蔬菜中心（簡稱世界蔬菜中心）致力透過強化研究合作與數據共享，以加速科學發現，促進跨領域專家參與農業科學創新，台灣豐沛的研發能量成為亞蔬中心最信賴的對象。

繼農業部支持亞蔬中心完成新實驗設施的落成啟用，該中心與7所台灣的大專院校簽署研究合作備忘錄，農業部31日進一步簽署蔬菜研究與發展合作備忘錄，農業部所屬10個農業試驗改良場，農業試驗所、農業藥物試驗所、7個區域農業改良場及種苗改良繁殖場，將與亞蔬中心全面整合，致力於建立各區域氣候韌性及環境負責的蔬菜產業。

農業部表示，藉由本次合作備忘錄的簽署，將強化與該中心的合作、借助該中心的國際研究網絡，以新實驗大樓及先進儀器設施，促進我國研究人員與世界頂尖研究人才交流，以提升蔬菜研究與種苗產業的創新動能。

亞蔬中心自1971年簽約成立，創始成員有中華民國、美國、日本、韓國、泰國、菲律賓、越南，和亞洲開發銀行，台南善化為全球總部，為極少數總部設於台灣的國際機構，50年來發展出全球公部門最大的蔬菜種原保存庫，多達330個物種、逾6萬個品系來自155個國家，我國學研機構有主場優勢，雙方合作推出42個耐熱、抗病蔬菜品種，在過去3年更提供超過4,200個種原與品系，供我國種苗業者選育蔬菜新品種。

農業部與亞蔬中心聚焦在五大VIPs計畫 (Vegetable Innovation Project)，推動農業創新與永續發展。資源來源／農業部提供

世界蔬菜中心表示，農業部歷年擔任該中心國家理事期間，對該中心之經營與發展扮演重要角色，該中心近年來與台灣公私部門合作協助種原繁殖，成功增繁超過1,300個種原，公私部門可留下部分種子，有助豐富台灣蔬菜當地種原，部分種原也已陸續送回東南亞原產地延續傳承。

雙方簽約的合作內容，未來3年將以低碳生產體系、多體學育種工具、快速育種程序、安全防治及多彩蔬菜促進營養共五大面向的蔬菜創新計畫（Vegetable Innovation Projects, VIPs），即減碳永續、智慧效能、健康安心等，持續與台灣公私部門及國際重要農業研究機構合作，提出符合地區需求之蔬菜發展策略。