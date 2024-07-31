超越峰會概念　ABS攜手Web2 Web3巨頭共建聯合型盛會

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由動區動趨 BlockTempo 主辦的 ABS 亞洲區塊鏈高峰會（Asia Blockchain Summit），將於 8 月 6 日至 8 日在台北南港展覽館舉行，36 個國家、超 15,000 名參與者將一同共襄盛舉。ABS 不只是一場高峰會，ABS2024 聯合了 Web3 明星公鏈 Solana、Ethereum、TON、BTC Ordinals、 TRON 和知名 Web3 遊戲平台 GEDA Gaming，Web2 巨頭華碩（ASUS）、宏碁（Acer）、全家便利商店、遠東銀行...共同主辦，以多個子峰會、子活動、大型展示專區...共同構建了一個聯合國概念的集合型峰會。來自 36 個國家的技術、創新領袖將齊聚台北，共同參與此次盛會。

業者表示，不只是傳統意義的Summit和區塊鏈週，不只 Web3，結合當前最火熱的 AI 趨勢，Web2 傳統巨頭如華碩（ASUS）、宏碁（Acer）、台灣大哥大、遠東銀行、阿里雲將於 ABS 攜手共探世界新趨勢；300 位以上世界各領域的國際級領袖，包括以太坊創始人 Vitalik、《戀夏500日》男主角喬瑟夫高登李維、美股上市交易所 Coinbase 高層、以及美國證券交易委員會 SEC 專員，還有開發規模破億美金的遊戲項目創辦人，也將以講者身分親臨台北。這次不同於過往的 Summit 和區塊鏈週，ABS2024 圍繞聯合國概念，為此， ABS 邀請了各大 Web2、Web3 當紅的生態巨頭、大型公司，以多個子峰會、子舞台、大型展示專區，共同組建了這次獨特意義的集合型峰會。

此次共同組成 ABS 的 Web3 巨頭皆為現今 Crypto 領域火熱的公鏈，包括 TON、Solana、TRON 和 Ordinals，舉辦大型峰會與舞台活動。Solana 基金會總裁 Lily Liu 和 TON Foundation 總裁 Steve Yun 將親自到場助陣。此外，ABS 聯合爆火鏈遊 Matr1x Fire、Web3 最大遊戲平台 GEDA 設有 1,500 平方公尺的專屬 Web3 電競展場，提供前所未有的 Web3 鏈遊展示規模。

在 Web2 傳統大型企業方面，華碩（ASUS）將在 ABS 設置元宇宙大規模展示區；由幣託（BitoGroup）支持，全家便利商店將展示未來便利商店的概念，並設計概念卡車開入高峰會；遠東銀行與台灣大哥大也將各自發表演講，介紹區塊鏈發展的佈局；宏碁（Acer）集團創辦人施振榮和生成式藝術家吳哲宇將在主舞台進行特別對談。

關於 ABS 亞洲區塊鏈高峰會

ABS 亞洲區塊鏈高峰會每年是亞洲三大區塊鏈高峰會之一，匯聚了來自人工智慧、區塊鏈和可持續發展領域的專家、創新者和政策制定者。這個活動在充滿活力的台北市舉行，旨在為來自快速發展的全球區塊鏈生態系統中的關鍵人物，包括《財富》500 強公司和初創企業，提供一個促進合作、知識共享和交流的平台。亞洲區塊鏈高峰會每年皆吸引超過 36 個國家、超過 15,000 名參與者。