楊英風經典雕塑再現 中華藝術家集體致敬不朽傳承

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臺灣工藝研究發展中心的臺北當代工藝設計分館，先前舉辦「英風百年-楊英風藝術大展」，共300多件展品，中華藝術家們在敬仰感動之同時，眼前浮起1968年間接受楊英風指導的情景。

1979年，侯翠杏在台北春之藝廊個展時出版《侯翠杏 作品選集》，楊英風在推薦專文中提及初見侯翠杏的印象，當年侯翠杏還是未經世事、對藝術充滿憧憬的大學生，經人引薦拜他為師，侯翠杏帶著書法和篆刻習作前往拜見，侯翠杏一心一意想要畫畫，但在楊英風畫室裡，教摺瓦楞紙，引導造型概念與空間感架構。

侯翠杏因赴美留學關係，無法繼續向楊英風請益，臨行之前，對學生循循善誘的楊英風跟侯翠杏說，「妳靠自己就可以，其實妳天生有空間感，有立體概念，這用在繪畫上很好。」楊英風這一番話，對侯翠杏是莫大鼓舞，直到今天都謹記在心。

楊英風在1979年侯翠杏展覽的畫集撰寫〈雨後的彩虹〉一文寫道，我們顯然可以從她的作品得到驗證，深刻有層次的內容裏面，我們能夠窺見她感情的起伏、轉變，乃至思維的冶煉，心靈的感受。或者可以說，她的畫，每張都在述說一段故事、一個情節、一種經驗、一種情緒，還有點非其中的希望、理想」楊英風對侯翠杏的畫藝更上層樓，感到欣慰。

早年因向楊英風學習關係，侯翠杏的父母也與楊英風相識。因母親天生具有美感，且從年輕即喜歡藝術，因而與楊英風見面有共同話題，且相談甚歡。大弟侯博文結婚時，還請楊英風為會場設計多媒體、結合東方傳統與西方現代的〈龍鳳〉舞台，記得當時在他畫室，我還充當他的助手，完成這一件製作。

楊英風傳世的雕塑作品十分可觀，每一件都讓侯翠杏感受到他對美感傾力釋放、對藝術的真誠投入，那是楊英風創作不朽的吸引力。在楊英風為海外製作的作品當中，侯翠杏印象最深刻的，是1973年楊英風應邀為新加坡文華酒店製作的仿〈朝元仙杖圖〉壁畫（又名〈八十七神仙圖卷〉），楊英風將人物放大到真人的兩倍並重新排列組合，再雕刻描金在酒店大廳的白色大理石牆壁上。

楊英風自述此作品指出，力求筆觸刀工，勁道中帶纖巧，豪邁中有韻緻，以前侯翠杏幾次旅遊新加坡，都會去文華酒店欣賞楊英風這件力作，並品嘗百吃不厭的飯店餐廳海南雞飯，也會跟前往星國觀光的親友強力推薦該必訪之景點，可惜後來酒店拆除重建，再赴星國旅遊，舊地重遊，不見〈朝元仙杖圖〉壁畫，感到若有所失。

在「英風百年-楊英風藝術大展」展場，楊英風除了雕塑，在繪畫、設計等諸多方面都有傲人表現，從早期在《豐年》雜誌的插圖以至於中晚年的雕塑，創作題材從鄉土情懷、創新傳統到前衛藝術，形式從平面到立體，皆反映他在台灣美術史佔有輝煌的一頁，其作品臻於完整，也能觀摩到一些細微技巧，身為藝術家致力於作品皆是美感化身，楊英風便是這樣一位令人欽佩和學習的典範。