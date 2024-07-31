《日股》晶金聯手 日經擺尾重登3萬9

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在日本央行宣布最新利率決策前，日股31日早盤走低，不過，午盤一得知將升息至0.25%後，翻紅的日股愈走愈高，最後日經指數收在39,101.82點，上漲575.87點或1.49%。東證則收2,794.26點，也漲39.81點或1.45%。

同時，日本兩年期公債殖利率上漲8個基本點，是2009年4月以來首次來到0.45%。10年期的漲6個基本點至1.06%，但仍低於過去兩個月中，三次都高達1.1%，並創13年高點。至於日圓走勢，兌一美元匯價也一度升破152價位，在151.63到153.89之間游走。

得知升息後獲利將增加的金融業者紛紛大漲，銀行類股飆升4.7%。其中，日本最大金融集團三菱日聯飆升4.14%，三井住友金融飆漲4.5%，上季獲利大增18%的瑞穗金融，更是狂升5.12%。

路透社報導，部分日本企業將免除，美國對中國大陸祭出的半導體製造設備出口禁令，故晶片類股表現強勁。例如，東京威力科創狂飆7.41%，愛德萬測試也大漲4.45%，Screen Holdings更是狂升9.2%

經濟數據方面，日本6月零售銷售年增3.7%，超過市場預估的3.2%。同時，日本6月工業生產季減3.6%，較預估值減少4.8%要佳。受訪的日本製造業者表示，經季節性調整後，7月產出可望成長6.5%，8月續增0.7%。