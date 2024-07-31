台廠受惠輝達AI超級晶片出貨 童子賢：很熱鬧、強強滾

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輝達新一代Blackwell架構的AI超級晶片出貨在即，台廠AI供應鏈將受惠。和碩董事長童子賢今天透露「出貨很熱鬧、強強滾」，並看好未來一、兩年AI PC、AI手機會非常熱鬧，也帶動雲端設備伺服器等熱潮。

輝達（NVIDIA）新一代Blackwell架構的AI超級晶片出貨在即，輝達執行長黃仁勳29日於美國丹佛出席SIGGRAPH大會時證實此事；市場看好台廠供應鏈將受惠此熱潮。

童子賢今天出席「台灣企業領袖100強」頒獎典禮，在會前受訪時表示，用兩句話形容現在出貨狀況很困難，勉強形容就是「出貨很熱鬧、強強滾」。

童子賢說，AI是一個非常重要的產業新趨勢，在2022年12月ChatGPT流行之前，許多人認為AI只是個陌生的工具，通常是工程師、科學家、設計師使用，一般人不會用，但透過這樣的AI對話，「AI民主化就開始落實」，每個人都有機會用AI，所以兩方面開始加速成長，甚至是爆炸性的成長。

他說明，第一是邊緣運算，現在有不少AI PC即將出現，搭載新的CPU（中央處理器）、新的NPU（神經網路處理器），高通、Intel、AMD都不斷推出新產品，未來一、兩年的AI PC、AI手機，還有AI概念的終端裝置會非常熱鬧。

而另一方面，他指出，「一些運算比較複雜，或需要高速運算的就會往雲端跑」，包含Blackwell等AI伺服器就負起重責大任，也就是說AI帶動整個產業，從半導體到零組件、手機、筆電、雲端設備伺服器、AI運算相關設備，都會有一波熱潮，水冷式散熱模組產業也跟著崛起。