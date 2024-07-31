悠遊付「嗶乘車」版圖擴大 8／1起桃捷、淡海及安坑輕軌全線開通

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悠遊付「嗶乘車」嗶進交通運具再擴大!8月1日起，悠遊付「嗶乘車」將在桃園機場捷運、新北捷運淡海輕軌與安坑輕軌全線開通，「嗶乘車」在北部地區交通運具版圖已布局完整，民眾使用「嗶乘車」行走北部從雙北捷運公車、輕軌、機捷到台鐵，「嗶」一下暢行無阻，還可享「悠遊付筆筆最高回饋3％」。

另，「嗶乘車」愛用者最期待的1,200定期票，也將在今年9月上線!預計9月悠遊付「嗶乘車」使用者將可在悠遊付Easy Wallet APP上直接購買1200基北北桃都會通定期票，快速又便利。悠遊卡公司提醒，「嗶乘車」功能需使用具備NFC功能的Android手機，欲使用「嗶乘車」的民眾，請先下載Easy Wallet App註冊成為悠遊付會員，就可以開啟「嗶乘車」搭乘交通運具，悠遊全台。

悠遊付表示，Easy Wallet App「嗶乘車」是全台唯一可以透過NFC感應進出交通運具的電子支付，北部地區使用者期待的桃園機場捷運、新北淡海輕軌、安坑輕軌，將在8月1日起全面上線!安裝Easy Wallet App 3.0.99（含）以上的版本後，「嗶乘車」可使用的範圍涵蓋了台北捷運、新北捷運、桃園機場捷運、台中捷運、臺灣鐵路、台北市公車、雙北聯營公車、台中市公車、高雄市公車、YouBike公共自行車及部分客運等交通運具。

悠遊卡公司表示，用手機直接「嗶」進捷運相當便利，「嗶乘車」深受通勤族喜愛，2023年「嗶乘車」搭乘總趟次超過450萬筆，較2022年大幅增加38％，2024上半年又較去年同期成長8％，期待在桃園機場捷運、淡海輕軌、安坑輕軌及9月1,200定期票上線後，將帶來更多的通勤族使用「嗶乘車」，同時也滿足民眾遊走基北北桃最後一哩路的乘車需求。