0214事件拉高兩岸態勢？梁文傑：小粉紅使陸方「面子下不來」

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0214金門事件順利落幕，在167天的協商過程中，兩岸態勢越拉越高。陸委會副主委梁文傑稱，陸方並不想把事情做大，但因為網路出現台灣海巡「殺人行兇」、「惡意撞船」等小粉紅論調，才把事件拉升到「面子下不來」的問題，迫使官方必須對內交代。

梁文傑31日接受網媒專訪時，談及0214金門事件當下，被問及海巡為何不驅離該三無船隻而是攔截？他回答，這是怕船隻遭驅離後又會回來，故必須要扣留、罰款，才有警告作用，並強調海巡是冒生命危險做這些事，若沒挺住海巡，恐增加海上犯罪行為。

其間是否觀察到兩岸的衝突態勢越拉越高？他坦言「當然（有）」，並指原來兩岸態勢就緊繃，就怕單一的事件讓其更激化。而陸委會跟海委會從頭到尾立場一致，一方面是解決事情，不要再讓其激化；另一方面則要守住我方原則和底線，即海巡執法不能夠打折。要在上述兩者之間求取平衡。

「態勢不要升高是最好」，但梁文傑指出雙方都有堅持，相信對岸也有很大的壓力。他觀察，大陸官方並沒有想把事情做大，但因為網路出現台灣海巡「殺人行兇」、「惡意撞船」等小粉紅的說法，把事件拉升到「面子下不來」的問題，才讓官方必須對內交代。

梁文傑重申，我們重視兩岸關係、兩岸和平，但不能放棄原則。至於此次談判是否觸及金門胡姓釣客及澎湖漁船大進滿88號船員回來？他回應，此次談判只針對0214事件，並希望0214事件圓滿落幕後，雙方氣氛好一點，讓該放的人都放回來。