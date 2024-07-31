《金融股》合庫銀美元定存優惠 8月1日起跑

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【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會7月發佈褐皮書顯示美國經濟溫和擴張，勞動市場疲軟，因選舉、地緣政治及通膨等不確定性，預期未來6個月美國經濟放緩，美元第3季調降利率可能性增加，合庫金(5880)旗下合庫銀將於8月1日推出「113合優利04」美元定存優惠專案，在降息前夕，提供客戶低門檻、高利率的美元資金停泊選擇。

該檔專案期間113年8月1日至8月16日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作，達門檻後，數位存款帳戶最高可享一個月年利率5.18%、三個月年利率5.28%；非數位存款帳戶最高可享一個月年利率5.10%、三個月年利率5.20%。此外，合庫亦提供多元的承作通路，不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀APP、個銀、企銀、EOI及臨櫃交易辦理。

為落實綠色金融，減少碳排放，合庫銀鼓勵民眾多利用數位金融服務，數位平台結購美元時，建議使用匯率到價通知，除可買到心中理想價位外，亦可再享匯率減碼3分優惠。另外，透過合庫APP申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述4種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。

此次專案提供一個月及三個月兩種天期供民眾彈性選擇，活動設有專案總額上限，額滿即提前截止。